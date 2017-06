El PSOE no ve "reprochable" que sus alcaldes voten en el referéndum de Cataluña

El PSOE no ve reprochable que alcaldes del PSC quieran votar en el referéndum independentista del 1 de octubre siempre y cuando no colaboren en su organización prestando medios municipales para celebrar la consulta, ha indicado este lunes el portavoz de la formación, Óscar Puente.

En rueda de prensa, Puente ha aclarado que la reunión de la Ejecutiva Federal de este lunes en Ferraz no había hablado de la posibilidad de sancionar a aquellos alcaldes que colaboren en la organización de la consulta. "Se estudiará. Valoraremos en el futuro qué determinaciones tomar en función de las actuaciones que emprendan", ha dicho Puente preguntado por las opiniones de algunos alcaldes del PSC que apoyan el referéndum y que incluso se han mostrado dispuestos a ceder espacios públicos para colocar las urnas, como recoge el diario 'El Mundo' en su edición de este lunes.

Puente ha explicado que, aunque al PSOE no le gustaría que alcaldes del PSC votaran en el referéndum, no consideran esa conducta "reprochable", por tratarse de una "cuestión personal". Lo que sí espera el partido de ellos es que cumplan la legalidad y no pongan "medios municipales al servicio del referéndum".

El portavoz ha querido subrayar que la posición del PSOE en este aspecto es la misma que la del PSC. "La instrucción es muy clara, no se va a colaborar por parte de ningún ayuntamiento gobernado por el partido socialista con el referéndum. Lo que algunos hagan a título individual, participar en el referéndum, etcétera, es una cuestión personal suya", ha insistido.

"Lo que está claro es que el Partido Socialista tiene un compromiso con el cumplimiento de la legalidad y no ampara este referéndum ni lo apoya de ninguna manera. Nosotros no respaldamos el referéndum y no amparamos comportamientos que pasen por el no respeto a la legalidad", ha abundado.



Dos conceptos de nación



Preguntado por el concepto de plurinacionalidad que defiende el PSOE de Pedro Sánchez, Puente ha explicado que se trata de una idea que pretende servir de aportación al debate sobre el encaje territorial de determinadas comunidades, no sólo la catalana, en España.

Para los socialistas, ha dicho, existen "dos conceptos de nación", uno con un carácter "más político jurídico" y otro "más cultural, identitario, de sentimiento de pertenencia a una determinada comunidad". En relación con el primero, el PSOE sostiene que "solo hay una nación, la española" que tiene derecho a considerarse un ente jurídico político y que es "donde recae la soberanía".

Pero esa nación, a juicio de los socialistas, "está compuesta por otras naciones que tienen ese carácter cultural, identitario y es el caso, entre otras, de Cataluña", ha explicado recordando que tampoco antes de la Constitución de 1978 existía el concepto de Comunidades Autónomas.