Bárcenas niega haberse quedado con fondos del PP

El extesorero del PP Luis Bárcenas ha negado este lunes ante la comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal de los 'populares' que los jueces hayan acusado al partido de Mariano Rajoy de ser una "organización criminal".

Bárcenas se ha acogido a su derecho a no contestar a la preguntas de los comisionados para que sus respuestas no interfieran en las causas judiciales en las que está implicado, pero esta decisión no le ha impedido tomar la palabra para replicar a lo que ha considerado una imprecisión de la portavoz socialista Isabel Rodríguez.

Al final de su 'interrogatorio', la diputada socialista ha asegurado que la justicia ha definido al PP como una "organización criminal", afirmación que ha llevado a Bárcenas a intervenir brevemente ante los parlamentarios.



"Son ustedes, no el juez"



"Eso no es así", ha rebatido, incidiendo en que esas palabras constan en autos, pero no porque sean una opinión de los jueces, sino porque son las acusaciones, como la que ejerce el PSOE, los que sostienen que el partido de Rajoy es una "organización criminal". "No es el juez, son ustedes", ha remachado.

La portavoz socialista le ha dado la razón al admitir que al PP no se describe como una "organización criminal" en las causas abiertas contra él, pero sí que sí está imputado como tal en otros casos, como el que investiga la supuesta financiación ilegal del partido en Valencia, una afirmación a la que Bárcenas ya no ha respondido.

Bárcenas niega que el PP sea una "organización criminal". Vídeo: EP/EFE

Esa sí la voy a contestar



Bárcenas ha vuelto a tomar la palabra minutos después durante el turno de intervención de la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, quien le ha preguntado si se ha "enriquecido con la gestión de las finanzas del PP" y si "se quedó con casi 300.000 euros de la caja b del PP tal y como asegura la Fiscalía Anticorrupción".

"Esa sí se la voy a contestar: En ningún caso. Ni con 300.000 ni con 8.000, con nada, absolutamente con nada", ha precisado Bárcenas, quien ha vuelto a hablar ante la repregunta de Montero, en la que la portavoz de Podemos remarcaba que el extesorero no se había quedado "con nada de la 'caja b' que existió".

"Yo no me he apropiado de nada absolutamente de nada, yo le estoy hablando en general de fondos del partido", ha comentado Bárcenas, quien tampoco ha contestado a si cobraba del PP, pero sí ha explicado que su "muy, muy desahogada" situación patrimonial se debe a la "cuantiosa actividad profesional" que ha desarrollado.