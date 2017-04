López aboga por "sustituir" la reforma laboral del PP

El candidato a la Secretaría General del PSOE, Patxi López, ha abogado hoy por "sustituir" las normas laborales aprobadas por el PP y que "han precarizado el empleo" y elude hablar de "derogar" la reforma laboral de 2012.

El documento "Un nuevo Pacto Social para la Ciudadanía con la Capital" difundido hoy por el candidato socialista y que recoge sus propuestas económicas y fiscales, señala que un proyecto socialdemócrata ha de tener una estrategia "alternativa" de creación de empleo diferente de la actual.

"Mejor empleo y más duradero", afirma, tras incidir en que "esta es la clara línea divisoria entre la derecha y la izquierda", aunque López no se compromete con ninguna medida a derogar la reforma laboral del PP.

En sus propuestas considera necesario "sustituir" las normativas vigentes sobre todo en materia de negociación colectiva para equilibrar las relaciones entre empresarios y trabajadores y repartir los incrementos de productividad con subidas de salarios.

No obstante, Patxi López sí critica que la reforma laboral de 2012 y lamenta la excesiva contratación temporal que ha provocado y que en muchos casos -dice- no se atienen a la ley al tiempo que asevera que los despidos son decisión autónoma del empresario y no requieren justificación o si la requieren es "trivial".

"Si para ajustarse ante una crisis hay que despedir a la mitad de los trabajadores estables del país, es que hemos perdido la racionalidad", afirma, tras calificar de "atrocidad" que más cinco millones de personas perdieran su empleo durante la crisis.

López defiende una nueva regulación en el mercado de trabajo, al tiempo que propone "reemplazar" las subvenciones a los contratos por políticas de empleo que reduzcan el paro de larga duración.