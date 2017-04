Susana Díaz y Patxi López formalizan su precandidatura para liderar el PSOE

La presidenta andaluza, Susana Díaz, y el exlehendakari Patxi López han formalizado hoy sus precandidaturas a la Secretaría General del PSOE defendiendo proyectos integradores, pegados a las esencias socialistas y que sirvan para transformar la sociedad y ganar elecciones.



Han sido los primeros en registrar su precandidatura en la sede de Ferraz -este martes lo hará Pedro Sánchez- a cuatro días de que empiece la recogida de avales, que será el próximo jueves y se extenderá hasta el 4 de mayo.



El diputado Eduardo Madina y la secretaria de Organización de Aragón, Pilar Alegría, han sido quienes han formalizado la precandidatura de Díaz en su nombre, y lo han hecho asegurando que su propuesta "no compite contra nadie ni va contra nadie" pero en ella se puede reconocer "al cien por cien" al Partido Socialista.



Es lo que ha dicho Madina al defender el proyecto "integrador, sólido y coherente" que representa la presidenta andaluza para liderar el partido los próximos años.





Madina ha formalizado la precandidatura de Susana Díaz.

"Con una siglas centenarias", ha recalcado el diputado, el PSOE que quiere la candidatura de Díaz busca precisamente el "reencuentro" con esas siglas y con el "significado ideológico socialista, que tiene una vocación de mayorías para transformar el país.Ante la, Madina espera que el proceso sea "libre, abierto, transparente" y con información "plena".Pilar Alegría ha añadido que este proceso es muy importante porque cuando un militante te avala "está respondiendo por ti".Según el diputado vasco,de distintas generaciones y sensibilidades y con itinerarios políticos dispares que se dan la mano para poner en marcha un partido que necesita de "su mejor versión" para afrontar los retos que tiene por delante.Pero lo que no busca -ha recalcado Madina- es hacer del próximo congreso "una batalla", reprochando a Pedro Sánchez que pretenda hacer de esta carrera por la Secretaría General una disputa entre su candidatura y la de Susana Díaz, dejando ya fuera de juego a Patxi López.por el ejemplo vital que ha dado", ha subrayado Madina, a quien le sobra -ha dicho- "el lenguaje bélico" de otros.Y ante la idea de Sánchez de apartarle de la confrontación por el liderazgo socialista, Patxi López se ha limitado a responder que solo ve dos opciones para el PSOE:Su primer gran objetivo, ha explicado después de Madina también en una rueda de prensa en Ferraz, es la unidad porque "sin unidad da igual a quién pongamos", insistiendo en que mientras "se griten" unos a otros "nadie les va a escuchar".y ha dejado claro que no entra en sus planes pactar con una "izquierda irreal", en alusión a Podemos, que luego acaba llegando a acuerdos con el PP, recordando el voto de la formación morada en la investidura fallida de Pedro Sánchez.López, que se ha comprometido, si gana, a integrar a sus adversarios, una reciprocidad que les ha pedido también a ellos, ha señalado que hay miles de socialistas que quieren superar "estos meses de dolor y confrontación" y que el PSOE ocupe el lugar que le corresponde, liderando una mayoría progresista que gane al PP."autónomo" y sin complejos ante la derecha, y por eso desde que decidió dar este paso se ha volcado en escuchar lo que la militancia tiene que decir, haciendo una campaña "humilde", agrupación por agrupación y sin grandes actos en los que los afiliados "sólo pueden aplaudir".En esta campaña, que desembocará en las primarias del 21 de mayo, López ha asegurado que no va a jugar a la "descalificación" porque quien lo hace está generando división, que es exactamente lo contrario que debe hacer el PSOE para superar la situación de ruptura en la que está desde el año pasado.A tres días de quecomiencen la recogida de avales para ser candidatos oficialmente a liderar el PSOE, el equipo de Sánchez aspira a conseguir "el mayor número posible" pero baraja no presentar todos los que recoja, según fuentes de su candidatura.En el entorno de Sánchez consideran que la demostración de fuerza que prepara con los avales la presidenta andaluza, Susana Díaz, puede perjudicarla porque refleja su "capacidad intimidatoria", por lo que no serán ellos -aseguran- los que le estropeen la estrategia.y a partir de ahí ya veremos cuáles debemos presentar, en función también del carácter competitivo de la candidatura", ha apuntado hoy su vicecoordinador de campaña y secretario provincial del PSOE en Valencia, José Luis Ábalos.El ex secretario general, que formalizará su precandidatura este martes en Ferraz a través de su equipo, cree además quecomo ocurrió en las primarias de 1998, en las que el entonces candidato del aparato, Joaquín Almunia, ganó claramente en avales a Josep Borrell, pero después éste se impuso en la votación.Tras asegurar que"en ninguna parte", su equipo de campaña explica que la "presión en clave local" que se está produciendo en algunos territorios y las circunstancias propias de este proceso producirán "verdaderas sorpresas muy agradables" para Sánchez."Allá donde consigamos avales esto va a ser un correlato en los votos, pero también creo, por lo que nos dice la militancia, que vamos a tener sorpresas agradables en territorios donde el poder parece que orienta la decisión de la gente", afirma Ábalos.En el balance que éste y otros representantes de la candidatura de Sánchez han hecho hoy del último mes y medio de precampaña oficiosa, han destacado queque le han supuesto estar en contacto con 35.000 personas.Además, los miembros de su equipo han hecho otros 126 actos con 30.000 asistentes, a los que se suman los de las plataformas y grupos de apoyo con dirigentes locales.Tras subrayar que van a mantener hasta el 21 de mayo, día de la votación, esa misma línea de campañalos 'sanchistas' contraponen su estilo a "otra forma de hacer campaña en la sombra, con un bolígrafo, una lista y un teléfono".No descartan además poder integrar a la candidatura de Patxi López en algún momento del proceso: "esa oferta va a estar siempre, nuestra actitud es de acogida, de suma, de mayoría y de integrar a todo el partido", recalcan.Entretanto, a los("crowdfunding"), la candidatura de Sánchez suma ya otros 36.558 euros aportados por 718 donantes a la cuenta que controla Ferraz, de los que el 97 por ciento son afiliados que aportan unos 51 euros de media.El portavoz de la gestora del PSOE , Mario Jiménez, ha considerado hoy suficiente que haya un solo debate entre los candidatos a los primarias a secretario general convocadas el 21 de mayo, pero no ha descartado que pueda haber más si los aspirantes se ponen de acuerdo.Jiménez ha explicado que "hay un conocimiento de las candidaturas y de las propuestas" por parte de los afiliados y que, al tratarse de una campaña interna de información, podría bastar un único debate organizado en la sede de Ferraz, como ocurrió en 2014.En declaraciones en la Cadena SER, el portavoz de la gestora ha apuntado que "a ese espíritu responde la norma", pero no ha cerrado la puerta a que haya más debates si hay consenso entre los equipos de Pedro Sánchez , Susana Díaz y Patxi López."Si los candidatos entienden que tiene que haber más de una propuesta y nos ponemos de acuerdo todo el mundo, evidentemente no tiene que haber ningún problema", ha señalado el dirigente andaluz.