Susana Díaz: "Mis adversarios están fuera, en el PSOE solo tengo compañeros y compañeras"

La presidenta de la Junta de Andalucía y aspirante a la Secretaría General del PSOE, Susana Díaz, ha recalcado este lunes que ella no tiene adversarios dentro del PSOE, sino fuera, y ha defendido que ella pide el voto no del que "esté pensando en pasar factura" por todo lo ocurrido en el partido, sino de "la esperanza, de mirar el futuro, de pasar página y de devolver la ilusión y la autoestima" a la organización.

En una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, Susana Díaz ha insistido en que quiere unas primarias "limpias", que den "fortaleza" al partido y les permita reencontrarse con los ciudadanos. Por eso, como ya dijo en su presentación este domingo, ha explicado que ha pedido a todos que "hablen bien del conjunto de los compañeros".

"Mis adversarios están fuera, están fundamentalmente en la derecha y en quienes, en algún momento quieren sustituir al PSOE; pero dentro del PSOE, sólo tengo compañeros y compañeras", ha dicho.

En el comité del 1 de octubre hubo "muchos errores"



La líder del PSOE andaluz ha reconocido que en el Comité Federal del 1 de octubre, que acabó con la dimisión del ex secretario general Pedro Sánchez, "se cometieron muchos errores" y fue "muy duro", pero ha subrayado que hubo una votación con un resultado, en contra de la dirección de entonces.

Además, ha recordado que en la puerta de la sede "se le llamó fascista" al diputado vasco Eduardo Madina, que es víctima de ETA, y ha defendido que eso no pudo hacerlo un militante del partido.

A su juicio, ha habido gente que ha querido "atacar" al PSOE, "en nombre de los socialistas", pero que no eran socialistas.

Seguirá al frente de la Junta aunque gane las primarias



Díaz ha confirmado además que continuará al frente del Gobierno andaluz si gana las primarias. "Sí, claro", ha respondido Díaz al ser preguntada por si prevé, llegado el caso, compatibilizar los dos cargos. "Yo tengo un compromiso con Andalucía y defender Andalucía no es incompatible con defender España", ha subrayado la presidenta andaluza, que ha incidido en que los andaluces se sienten "profundamente" españoles.

Para justificar su intención de mantener la Presidencia de la Junta y la Secretaría General socialista, Díaz también ha aludido a los responsables del PP que también compatibilizan cargos orgánicos con otros institucionales: "¿Rajoy va a dejar de ser presidente del Gobierno porque es presidente del PP? ¿No, verdad? ¿Va a dejar de ser Cospedal ministra por ser secretaria general del PP o de Castilla La Mancha?".



Susana Díaz no dejará la Junta de Andalucía si gana la Secretaría General del PSOE. Vídeo: Agencia ATLAS

Acusa a Rajoy de "chantajear" con nuevas elecciones



Por otro lado, la candidata socialista ha advertido que el PSOE "no aceptará ningún chantaje" del Gobierno porque éste "no sea capaz de gobernar", en alusión a que el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, apunte a la posibilidad de convocar elecciones si no consigue sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado.

La dirigente andaluza ha tildado de "impropio" de un presidente del Gobierno que "esté chantajeando porque no sea capaz de gobernar" y considera que esa actitud es propia de quien estaba "acostumbrado a la mayoría absoluta y al rodillo", que le permitía hacer "lo que quería".

Díaz considera que Rajoy "maltrata" al partido que le dio apoyo para su investidura, Ciudadanos, y le ha avisado de que "lleva mal camino" si cree que "desde el chantaje va a doblar la voluntad a otras fuerzas políticas, y en este caso al PSOE". "Además de impropio, va a tener un resultado nulo", ha incidido la dirigente andaluza, que este domingo anunció formalmente su candidatura a la Secretaría General del PSOE.

En ese sentido, ha dicho que, como secretaria general de los socialistas andaluces y candidata a la Secretaría a nivel federal, defiende que el PSOE "no va a aceptar ningún chantaje condicionado al apoyo de nada" porque este partido emplea sus escaños "para cambiar políticas que han ido en contra de la gente".

Cambios en el estado de las autonomías



En la misma entrevista, Díaz, ha defendido que hay elementos que cambiar en el Estado de las autonomías y ha apostado por hacerlo reconociendo la singularidad de todos los territorios pero teniendo la igualdad por bandera.

En este sentido ha apostado por la solución que los socialistas ofrecen a la crisis territorial en España, que está sustanciada en su denominada 'Declaración de Granada' y, en particular, ha explicado que lo que necesitan Cataluña y España en estos momentos es "puente y diálogo".

Así, Díaz ha lamentado que le Estado de las autonomías ya "ha dado lo que ha dado de sí" y es necesario hacer cambios, por ejemplo, para evitar que el Estado pueda "invadir las competencias" de las comunidades autonómas, como ya "ha hecho" el Gobierno de Rajoy, por ejemplo, con la LOMCE, o para reformar el Senado.

La presidenta de los andaluces ha defendido además que hay que "reconocer las singularidades" de todos los territorios de España, porque sus "diversidades" les "enriquecen", pero desde el respeto y sabiendo que "la igualdad tiene que ser la bandera" que "nadie" les "arrebate".



Díaz: "Hay que reconocer singularidades. No todos los territorios somos iguales. Vídeo: Agencia ATLAS

Dicho esto, ha lamentado también que las autoridades catalanas no tiene "voluntad de diálogo, de entendimiento ni de generosidad", pero ha insistido en que "esto tiene salida", aunque para ello hace falta "mucho entendimiento y diálogo".

Así, cuando se le ha preguntado si ella apuesta por recuperar el Estatut de Cataluña, ha recordado que así se recoge en la ponencia marco que llevará el PSOE a su 39 Congreso y ha insistido en que lo que se haga, habrá que hacerlo "desde el diálogo y el entendimiento", porque no va a valer ninguna "solución unilateral".