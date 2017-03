Gregorio Serrano: "A mí nadie me ha adjudicado nada por la cara"

El director general de Tráfico, Gregorio Serrano, ha asegurado este lunes 27 de marzo que nadie le ha adjudicado una vivienda "por la cara" y que no ha ocupado "jamás" una propiedad de la Guardia Civil y "mucho menos de manera gratuita".

"Jamás he tenido noticia de que a mí me hayan adjudicado nada -ha explicado Serrano en rueda de prensa convocada esta noche-. A mí nadie me ha adjudicado nada por la cara porque yo he venido a servir a mi país, a mi Ministerio y a ministro".

"En mi vida podría ocupar un pabellón de la Guardia Civil sabiendo que hay mandos esperando", ha aclarado, al tiempo que ha aseverado que no tiene "nada que ocultar".

La comparecencia de Serrano se produce 24 horas después de que se informara de la supuesta cesión de una vivienda de la Guardia Civil para su disfrute gratuito.

Las mismas informaciones apuntaban que en la vivienda se ha puesto en marcha una obra por valor de 50.762 euros pagados con dinero público.

En un comunicado, la Guardia Civil ha asegurado esta tarde que no ha adjudicado "ninguna" vivienda a la Dirección General de Tráfico porque desestimó la propuesta al no considerarla de interés para el Cuerpo.

En este sentido, ha justificado la obra efectuada en el pabellón vinculado con el director de Tráfico, Gregorio Serrano, enmarcándola en el plan de mantenimiento y mejoras de viviendas del Instituto Armado que, sólo en 2016, tuvo un coste de tres millones de euros.

Así, ha indicado que vive en la actualidad en un hotel en Madrid y que propuso a la Guardia Civil intercambiar instalaciones cuando ésta le solicitó usar parte de su sede.

Igualmente, ha apuntado que la Benemérita le solicitó el pasado 8 de febrero el uso de parte de su sede, petición a la que la DGT accedió a cambio de poder usar otras instalaciones de la Guardia Civil en Madrid y que a esta propuesta, enviada el pasado 15 de febrero, no había recibido aún respuesta.

"Quiero que todo el mundo sepa que yo no ocupo casas de nadie y menos gratuitamente -ha concluido Serrano-. Me siento dolido porque yo no he hecho nada indigno en mi vida".