Errejón ve más difícil ganar a Rajoy si se imponen las tesis de Iglesias

El secretario político de Podemos y líder del equipo 'Recuperar la Ilusión', Íñigo Errejón, ha responsabilizado este miércoles al entorno del secretario general, Pablo Iglesias, de emprender un "viraje ideológico" que ha llevado al partido a "desconectar de una mayoría de españoles que están huérfanos". De hecho, ha avisado de que si en la II Asamblea Ciudadana de Vistalegre de este fin de semana ganan las tesis que defienden quienes acompañan al líder, será más difícil sacar al PP y al presidente, Mariano Rajoy, de la Moncloa.

Así lo ha asegurado en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, en la que también ha señalado que ese "viraje ideológico" protagonizado por el entorno del que se ha rodeado Iglesias en el último año también está relacionado con "el desplazamiento de compañeros" que pusieron su "matera gris" al servicio de Podemos desde sus inicios, y que ahora han quedado "apartados".

"Creo que en Podemos ha habido, en términos organizativos, un desplazamiento de los compañeros que han acompañado el Podemos original desde el principio. Creo que el grueso de esa gente me acompaña a mí en la lista de 'Recuperar la Ilusión', y al mismo tiempo se ha producido un viraje ideológico que nos ha desconectado de una mayoría de españoles que hoy están huérfanos y han visto a Rajoy revalidar en La Moncloa. Creo que los dos fenómenos tienen algo que ver", ha explicado.

"El CIS nos da la razón"

Según Errejón, el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y el estancamiento que refleja de la intención de voto a su partido da la razón a su equipo de 'Recuperar la Ilusión' y a las transformaciones que defienden llevar a cabo para que Podemos vuelva a ser "transversal" y "ganador" y a apelar a las mayorías. "El CIS no nos permite ser halagüeños y da la razón a algunas de las cosas que estamos diciendo", ha avisado.

Preguntado directamente sobre si cree que la posibilidad de ganar las próximas elecciones generales se aleja si vence en Vistalegre II la lista del equipo de Iglesias, Errejón ha reconocido que "si se imponen las tesis que están defendiendo los compañeros que acompañan" al líder en su equipo 'Podemos para Todas', "será más difícil sacar a Rajoy de La Moncloa y la transición del sistema político español".

"Si creyera que esa lista es la mejor, iría en ella y con una posición bastante cómoda, pero creo que no nos podemos permitir perder a una parte de un equipo que ha puesto en lo fundamental la materia gris que nos ha permitido llegar hasta aquí, que es el que me acompaña en el equipo de ''Recuperar la Ilusión'", ha defendido.

Salva a Iglesias de las críticas

Eso sí, Errejón se ha cuidado mucho de dirigir sus críticas hacia el entorno de Iglesias y no hacia el propio secretario general, para quien pide el voto como líder del partido. "Creo que el problema no es Pablo. A él le he visto interpretar, dirigir y capitanear la misma estrategia que yo defiendo e interpretarla mejor que yo mismo. El problema no es Pablo, por eso pido el voto para Pablo como secretario general", ha reafirmado, para añadir que no cree que sea "una persona carente de personalidad como para no tener criterio".

El problema, a su juicio, está en el rumbo político que defiende su equipo, que ha dirigido a Podemos a "hablar sólo a los convencidos" y que además, ha llevado a personas que eran "referentes del Podemos original" a "encontrarse cada vez más fuera y a reconocerse cada vez menos en el proyecto". "Algo está pasando y no lo estamos haciendo bien", ha advertido. "A la foto de Vistalegre I y de Vistalegre II hay mucha gente imprescindible que se ha ido quedado desconectada o que ha dado un paso atrás", ha añadido.

Preguntado sobre si comparte las duras críticas lanzadas contra el entorno de Iglesias por el exidirigente y promotor de Podemos, Luis Alegre, o por el ideólogo y también profesor de Filosofía, Carlos Fernández Liria, en sendos artículos, Errejón ha explicado que él no habla mal de compañeros, aunque sí ha lamentado que ha habido "un viraje ideológico" que ha alejado a su organización "de la formación de nuevas mayorías".

"Hay que recuperar las banderas del Podemos original sin pedir etiquetas ideológicas", ha apostillado, al tiempo que ha aclarado que, en este sentido, "es obvio" que él tiene "diferencias que son públicas y notorias con una parte del entorno de Iglesias".

"No se pueden utilizar las instituciones para apartar a compañeros"

En cuanto a esa proposición de Iglesias para animarle a postularse como candidato en Madrid en las próximas elecciones municipales y autonómicas, Errejón ha avisado de que no se pueden utilizar las instituciones "como si fueran boxes en las que apartar a compañeros", sobre todo si son posiciones que no son suyas sino, en el caso del Ayuntamiento de Madrid, de Ahora Madrid, que "tiene sus propios ritmos".

Las instituciones ahora deben servir, según Errejón, para demostrar a la sociedad que son útiles, algo que hasta ahora no han conseguido ya que no se había abordado el debate sobre cómo debían actuar en ellas hasta ahora. "Es un debate que hay que resolver ahora. No podemos decir que entramos para ser la voz de la protesta y que esperamos a ver si entra en el aro dentro de cuatro años cuando volvamos a votar", ha avisado.

En este sentido, ha lamentado que por no haber resuelto todavía esta cuestión, el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos, del que es portavoz titular, no ha podido rentabilizar algunas de las cuestiones que han conseguido meter en la agenda, como por ejemplo, la pobreza energética.

"Nosotros pusimos la pobreza energética en la agenda del Congreso y finalmente, por no llevar la iniciativa, el Gobierno mandó un real decreto y pactó con el PSOE y nosotros nos quedados en una formación que agita un poco el tablero y la conciencia de los partidos viejos. Eso está bien pero es quedarse a la mitad del camino", ha señalado, para explicar que, además, eso lleva a que las medidas impulsadas por los "viejos partidos", sin contar con ellos, no sean suficientes para atajar los problemas de los españoles.