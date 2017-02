Santamaría: "El referéndum no se va a celebrar"

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia y para las Administraciones Públicas, Soraya Sáenz de Santamaría, ha recalcado este martes en el Pleno del Senado que el Ejecutivo del PP "respeta la ley" y la "respuesta oficial a un referéndum de autodeterminación es que no puede celebrarse y no se va a celebrar".



"El referéndum de autodeterminación no se va a celebrar en España, como no se va a celebrar en Baviera, como no se va a celebrar en el Véneto. Y no creo que ni Alemania, Italia y España seamos países poco democráticos", ha enfatizado.



Así ha respondido Sáenz de Santamaría en la sesión de control al Gobierno al senador de Convergencia Josep Lluis Cléries y al senador de ERC Miguel Ángel Estradé, que han acusado al Gobierno de Rajoy de no dialogar y no escuchar a los catalanes sino de "amenazar con precintar" los colegios en Cataluña para impedir el referéndum.





Lo que somos los españoles lo decidimos los españoles. Los consensos son esenciales y no son posibles atajos #SesiónDeControl @Senadoesp „ Sáenz de Santamaría (@Sorayapp) 7 de febrero de 2017

Cléries ha asegurado que el Ejecutivo del PP dice "no a todo" y ha pasado de la operación diálogo a la "operación precinto". "Saben más precintar que dialogar. Sepan que lo que no consiguió la dictadura no lo van a conseguir ustedes", ha proclamado, tras denunciar que se "" y hayan sentado en el banquillo a Artur Mas.En parecidos términos se ha expresado Estradé, que ha preguntado a Santamaría si van a precintar colegios y suspender la autonomía de Cataluña para evitar el referéndum, así como seguir "procesando" a los dirigentes que responden a un "La vicepresidenta ha recalcado que el diálogo con Cataluña no es una "operación" del Gobierno sino una "vocación" y ha añadido que también tiene laEn este punto, ha asegurado que lo antidemocrático es no cumplir la ley y no reconocer la legitimidad de los tribunales.