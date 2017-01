Podemos rebasa los 450.000 inscritos para la Asamblea Ciudadana de Vistalegre II

He querido hacer un homenaje a Twin Peaks para recordaros que todavía podéis inscribiros en Podemos. Participad ?? https://t.co/UlyQKbhKNm pic.twitter.com/f17qx87HnN

Un total de 455.932 simpatizantes figuran como inscritos en Podemos para poder participar en la Asamblea Ciudadana Estatal de Podemos, conocida como Vistalegre II, una vez que el plazo para hacer este trámite ha concluido a medianoche.



Este número de inscritos, 455.932, es la cifra que figura en la propia página web de la formación morada al cierre del plazo para realizar el trámite. De cara a la votación que tuvo lugar en diciembre para decidir el modelo empleado en la cita que tendrá lugar los próximos días 10, 11 y 12 de febrero, figuraban inscritos en Podemos y con derecho a voto 436.452 simpatizantes, es decir, 19.480 personas menos.



Podemos hizo público este lunes las fechas de su Asamblea Ciudadana, que tendrá lugar Vistalagre, anunciando que el censo para poder participar en dicho cónclave se cerraría este miércoles a las 23.59 horas.



De ahí que varios dirigentes del partido, entre ellos su líder, Pablo Iglesias, y el secretario Político, Íñigo Errejón, se lanzaran a las redes sociales, y en concreto a Twitter, para animar a la participación.



Iglesias, aficionado a las series de ficción, hizo un guiño a 'Twin Peaks', concretamente al personaje de Margaret Lanterman -'La dama del tronco'- y acuna en sus brazos un pedazo de leña. El tronco, según Iglesias, dice "no os peleéis, dice unidad, dice debatir no es dividir".



Errejón, por su parte, mantiene su dicurso de "repensar" el partido y aboga por cambiar al partido. En un vídeo de casi 5 minutos de duración, defiende que en Podemos se tiene que "mantener lo que se ha hecho bien" y modificar lo que no, y valora que "hemos hecho muy bien el camino hasta aquí pero nos queda camino por recorrer".





Para poder votar en nuestra II Asamblea inscríbete antes del día 4 a las 23.59. Es gratuito. Puedes hacerlo aquí: https://t.co/yeCnjRPJWP pic.twitter.com/9fvCFXwV4t „ Íñigo Errejón (@ierrejon) 3 de enero de 2017



Presentación de documentos

Según la hoja de ruta consensuada por el Equipo Técnico encargado de preparar el citado cónclave, será el 2 de febrero cuando se anunciarán las candidaturas y documentos definitivos y comenzará el periodo de campaña electoral, que se extenderá hasta el día 11.Ese día se presentarán presencialmente las distintas candidaturas a los diferentes órganos de dirección y se elegirán los representantes de los Círculos que formarán parte de la nueva dirección. Los inscritos tendrán de plazo para votar entre el 4 y el 11 de febrero. Un día después, el 12, se conocerán los resultados.Previamente, el domingo 22 de enero se presentarán los documentos provisionales y se abrirá un plazo de diez días, hasta el 1 de febrero, para que puedan realizarse fusiones o transacciones parciales de sus contenidos.Así, se ha fijado un plazo comprendido entre el 5 y el 21 de enero (17 días en total) para la elaboración de documentos, que serán de cuatro tipos: políticos, organizativos, éticos y de igualdad.Con el objetivo de apostar por la descentralización, el Equipo Técnico encargado de fijar el calendario ha reservado espacio para que se desarrollen debates centrales en diferentes territorios del Estado, de modo que durante la fase de elaboración y aprobación de documentos tendrán lugar varios debates sectoriales y temáticos de carácter estatal fuera de Madrid.El modelo de votación empleado en la cita se fijó el pasado mes de diciembre tras una votación en la que se impusieron por la mínima las tesis defendidas por el secretario general de la formación morada, Pablo Iglesias.