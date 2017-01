Errejón critica el ataque "sin sentido" de los 'pablistas' en Nochebuena

El secretario político de Podemos, Íñigo Errejón, ha criticado a los 'pablistas' por lanzar contra él una campaña "sin sentido" el día de Nochebuena, un ataque que le dio "pena" y que cree que causó "extrañeza" en la mayor parte de las bases de la formación.

"Hay que respetar las celebraciones familiares y es un día para estar con la familia y relajarse", ha dicho Errejón en una entrevista en la Sexta, asegurando que "no se entendió" que los afines a Pablo Iglesias le criticaran a través de las redes sociales durante la Navidad.

La cultura "del enemigo interno", ha dicho el "número dos" de Podemos, no es una "tradición" de la formación morada porque de eso "no sale nada productivo", ha recalcado.

Además, ha advertido de que a un partido no se le puede pedir "riqueza de ideas y pluralidad" y a la vez que no haya voces que piensen de forma distinta.

Según ha dicho, después de la campaña "Íñigo así no", que los 'pablistas' lanzaron a través de las redes sociales el 24 de diciembre mantiene su amistad con Iglesias, con quien habla "con mucha frecuencia", ha asegurado, aunque sin concretar cuando fue el último día que lo hizo.

No obstante, ha subrayado que por encima de su amistad con el líder de Podemos son compañeros en un proyecto "más importante" que el propio Iglesias y él mismo.

Unas afirmaciones que ha hecho en el mismo día en que Iglesias ha puesto en circulación en las redes un nuevo vídeo para animar a participar en la Asamblea de Vistalegre de febrero y en el que aparece frente a una chimenea y abrazado a un tronco de madera, que le habla: "algo me está diciendo el tronco, no os peleéis, unidad, debatir no es dividir".

Montaje que hace, explica, en homenaje a la serie Twin Peaks, de David Lynch, en la que uno de los personajes, Margaret Lanterman, portaba en todo momento un leño entre los brazos con el que mantenía conversaciones, lo que le convirtió en una de las figuras más misteriosas de la producción.

Para Errejón ese mismo mensaje de Iglesias es el que él ha lanzado también antes, además de hacer hincapié en que a Podemos le toca "madurar" y abrirse, y para eso "hay que debatir, pero no discutir sobre quien sobra o no".

Porque lo importante, ha añadido, es "cómo construir una fuerza más abierta, amable" y que sea alternativa de gobierno, y eso "es diferente a lo que se vio el día de Nochebuena", ha insistido.

Íñigo Errejón ha afirmado que en Podemos todos "están de paso y lo importante es ver que organización dejan para el futuro, señalando que cuando uno defiende sus ideas lo hace "con todas sus consecuencias", respondiendo así a la posibilidad de que pueda ser apartado de su puesto tras Vistalegre II.

Precisamente, hoy termina el plazo para inscribirse en el censo de Podemos y poder votar las candidaturas y los documentos de cara a la Asamblea, una votación que se celebrará desde el 4 hasta el 11 de febrero.