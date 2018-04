Marc Márquez tira a Valentino Rossi y enciende otra guerra en el Mundial de MotoGP

Vuelve la guerra en el Mundial de MotoGP entre Marc Márquez y Valentino Rossi. El polémico Gran Premio de Argentina de MotoGP ha reavivado antiguas disputas entre el piloto español de Honda y el italiano de Yamaha.





Unbelievable scenes at the #ArgentinaGP as @marcmarquez93 heads to @ValeYellow46's box to apologise ??????#TermasClash pic.twitter.com/5ZT4CwSd9t