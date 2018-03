Mundial de MotoGP: Dovizioso gana el pulso a Márquez

El piloto italiano Andrea Dovizioso (Ducati) se ha convertido en el primer líder de MotoGP tras imponerse en la carrera de este domingo en el Gran Premio de Qatar, prueba inaugural del Mundial de motociclismo, tras un gran mano a mano con el español Marc Márquez (Repsol Honda), que ha terminado segundo, mientras que el también transalpino Valentino Rossi (Yamaha) ha completado el podio.



De esta manera, 'Dovi', vigente subcampeón de la categoría reina, logra la victoria número 18 de su carrera, la novena en MotoGP. Todo después de una espectacular lucha con el de Cervera, que le hizo sudar para ser el primero en ver la bandera a cuadros.



Con la noche ya caída sobre el Circuito Internacional de Losail, el francés Johann Zarco (Yamaha) mantuvo la primera plaza una vez se apagaron los semáforos, con Márquez a su rueda. El mejor arranque lo protagonizó su compañero Dani Pedrosa (Repsol Honda), que ascendió desde la séptima a la tercera posición, con Rossi colocándose justo tras él después de iniciar octavo.



Sólo dos vueltas más tardó 'Il Dottore' en pasar también al de Castellar del Vallès, iniciando una persecución al de Cervera que culminó con el adelantamiento en la vuelta 6. No pudo, sin embargo, con el galo, en una pelea que permitió a Márquez acercarse y devolverle la pasada.





First blood @AndreaDovizioso ??



He beats @marcmarquez93 in another CLASSIC #MotoGP duel!#QatarGP pic.twitter.com/6ZqJMCJHQy