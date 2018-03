MotoGP: Zarco se lleva la primera 'pole' del año a golpe de récord

El piloto francés Johann Zarco (Yamaha) ha conquistado la primera pole del año en MotoGP, destrozando el récord de la pista que reinaba desde hace diez años, para la carrera del domingo en el Gran Premio de Catar, una cita inaugural en la que partirá en primera línea junto al vigente campeón de la categoría, el español Marc Márquez (Repsol Honda), y el italiano Danilo Petrucci (Ducati), segundo y tercero respectivamente. [Sigue en directo el Mundial de MotoGP]



El 1:53.680 marcado por el piloto galo sirvió para pulverizar el récord de la pista que reinaba desde el año 2008, cuando lo estableció Jorge Lorenzo.



Con el australiano Jack Miller (Ducati) y el español Maverick Viñales (Yamaha) colándose en la sesión definitiva procedentes de la Q1, en la que marcaron los dos mejores tiempos, comenzó la lucha por la pole en el Circuito Internacional de Losail.







WHAT A LAP! WHAT A FINISH!@JohannZarco1 smashes the lap record on his final lap to claim pole for the 2018 #QatarGP ??@marcmarquez93 and @Petrux9 end the session on the front after leaving it late to set their own fastest laps! pic.twitter.com/MiuahU5fpJ