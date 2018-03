Márquez: "Hemos sacado petróleo de esa vuelta rápida"

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) reconoció que han "sacado petróleo de esa vuelta rápida" este sábado después de conseguir la segunda posición de la parrilla tras el francés Johann Zarco (Yamaha), de cara al primer Gran Premio del Mundial este domingo en Losail.

"Estoy muy contento. Hemos sacado petróleo de esa vuelta rápida. Si no hubiese tenido a nadie de referencia delante no hubiese hecho esta vuelta", explicó el piloto catalán en las declaraciones a Movistar plus tras la calificación del Gran Premio de Catar.

Con un tiempo de 1:53.882, Marc Márquez saldrá segundo tras Johann Zarco que batió el récord del circuito que poseía Jorge Lorenzo. "El objetivo era estar en primera línea porque mañana sé que si salgo bien y me mantengo delante con el grupo puedo mantener un buen ritmo", declaró.

Sin embargo, el de Cervera aseguró que "el problema serán los cortes" y que "será importante no quedarse descolgado del primer grupo". "Si me descuelgo, ahí sufro un poquito más, añadió.

Por último, el defensor del título se mostró contento con la segunda plaza de parrilla en un circuito que le presentaba dificultades. "Poco a poco podemos ir trabajando y en un circuito que nos costaba cada año parece que nos sigue costando, pero lo hemos sacado", finalizó.