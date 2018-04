Las investigaciones de los mejores

Los estudiantes de los Bachilleratos de Excelencia que se imparten en Zamora, tanto el IES Claudio Moyano como el IES María de Molina, han expuesto sus proyectos de investigación. En el primero de los centros, han estado centrados en ciencia y tecnología. Los alumnos han ofrecido estudios sobre temas tan diversos como "Evolución de la representación de la fachada en la edificación", "Diseño y animación de un mecanismo en 3D" o "Programación de robots didácticos". También se han centrado en aspectos más generalistas como "La influencia de las TIC en las personas y la opinión pública" y "Seguridad informática: análisis de diferentes técnicas", o áreas más específicas, con trabajos titulados "Estudio de la trombocitopenia grave en el síndrome mielodisplásico de bajo riesgo" o "El uso de la fotogrametría como herramienta de apoyo a la investigación de la estabilidad de taludes". El grupo de trabajos se completa con "Sistema automático para la toma de decisiones en primeros auxilios", "Métodos de búsqueda de exoplanetas y resultados obtenidos publicados", "Estudio de la microbiota de "masas madre" de panaderías artesanales", "Estudio de una bebida fermentada de frutas" y "Aislamiento de levaduras de "masas madre" de panaderías artesanales y caracterización de sus capacidades fermentativas". Por último, también ha habido cabida para trabajos más singulares, como "¿Matemáticas en dibujos animados? (Los Simpson y Futurama)".

Por su parte, las quince investigaciones del IES María de Molina, cuyo Bachillerato de Excelencia pertenece a la modalidad de idiomas, son de otro carácter. Desde directamente vinculadas a las lenguas, como "Literaturas y culturas francófonas (Bélgica, Suiza, Canadá, Magreb, África negra, Antillas)", "El spanglish. ¿Un idioma emergente?" u "Ortografía en la ESO: estudio comparativo y propuestas de mejora", hasta áreas tan diferentes como "Desigualdad entre continentes: Europa y África. Aplicación y estudio en una región francesa", "Actividades de ocio y tiempo libre", "Cine, Historia y Didáctica: la embajada española y los judíos de Budapest durante la II Guerra Mundial", "Análisis y valoración de las capacidades y predisposiciones psicológicas que refuercen y mejoren la estimulación en el aprendizaje", "Procesos de representación arquitectónica a través de la obra de Kazuyo Sejima", "Hábitos de vida saludables", "Feminismo, igualdad de género y apertura de roles bajo la pansexualización contemporánea", "Evolución del pensamiento económico. Antigüedad, edad media, economía moderna-mercantilismo y fisiocracia, economía clásica- Adam Smith, David Ricardo, Thomas Maltus-, economía marxista- Karl Marx y Friedrich Engels-, keynesianismo, economía reciente", "Recovering the sound of lost identity: the musical functions in the refugee camps", hasta "Cuadrados mágicos. Generación, historia y aportaciones a la vida real".

Este bachillerato promueve la educación de calidad y el éxito educativo, primando y reconociendo el esfuerzo del alumnado con mejores resultados, fomentando y estimulando el talento en las diferentes materias educativas. Esta opción permite conciliar la formación generalista imprescindible con la capacidad para investigar y ahondar su conocimiento y su práctica, por lo que los métodos de trabajo se convierten en fundamentales. Todo esto contribuye a favorecer una mentalidad científica rigurosa, ordenada y crítica y proporciona una relación más estrecha entre profesor y alumno.

Los proyectos de investigación que se han presentado han sido además dirigidos por un profesor de la Universidad de Salamanca, además de tutelados por un docente del instituto. Su realización se convierte en uno de los aspectos más importantes en la formación de estos estudiantes de excelencia.