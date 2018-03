Mejores eslóganes frente al VIH: Mensajes que protegen

"Hay que tener mucho amor propio para decidir usar protección en una relación, que no deja de ser también un acto de amor entre dos personas". Así justifica Paula Martín Juanes, alumna del IES La Vaguada, el eslogan que le ha supuesto el premio de la III Campaña de Prevención del VIH para Jóvenes, ideada por la Liga Española de la Educación.

"Ámate, cuídate, protégete" fue la frase que convenció al jurado de este concurso, en el que el objetivo está en que sean los propios alumnos quienes se acerquen y convenzan a sus compañeros sobre la necesidad de protección para evitar el VIH. "Los jóvenes tenemos que estar concienciados de que puede ser perjudicial si no tomamos precaución y nuestro mensaje puede llegar mucho más que el que lance una persona adulta", considera. "Hay mucho desconocimiento sobre el sida, aunque tenemos más información que antes", reconoce.

Cerca de doscientos alumnos participaron en este concurso. El salón de actos del Museo Etnográfico de Castilla y León -donde se pueden ver gran parte de las frases presentadas- fue el escenario para la entrega tanto del premio como de las menciones, que fueron a parar a alumnos de los IES La Vaguada y Universidad Laboral. Del primero recogieron sus diplomas los estudiantes Diego González Rodríguez ("+ preservativo - VIH"), Sebastián Alba Osunde ("VIHVE y deja VIHvir"), Marcos Martín Herrero ("La ignorancia no te protege"), Melina Martín Monteso ("Sí, quiero") y Paula Fernández Rebollo ("Do but dead").

Por su parte, las frases elegidas de los alumnos del IES Universidad Laboral fueron "Contágiales de amor", de Carlos García Álvarez; "Cuida tu VIHda", de Maleny Salas Rodríguez; "Tu salud es lo 1º", de María Nuñez Recajo y "Sin sombrero no hay fiesta", de Vanessa Lozano Herrero.

Esta campaña forma parte de un programa de prevención del VIH que la Liga de la Educación desarrolla desde hace tres años gracias a la financiación del Plan Nacional sobre el Sida y que tiene como objetivo prevenir y sensibilizar a jóvenes en materia de VIH.

En ella, alumnos de Zamora, Almería, Fuenlabrada y Granada han puesto su creatividad al servicio de la prevención y la eliminación del estigma que puede acarrear el VIH, al tiempo que se ha trabajado en el aula con educadores y psicólogos especializados.