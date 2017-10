Educación en Zamora: "El bosque de Valorio"

Valorio es un bosque con árboles muy grandes y con un parque que tiene tres tubos. Todos los años pasean a la Virgen de la Concha. Por Valorio hay resina, polen y mucha humedad porque cerca hay un rio grandísimo. En primavera hay que tener mucho cuidado con el polen, porque da alergia a mucha gente. A mí me da alergia una planta que se llama diente de león.

Por otra parte, me preocupa la gente que tira basura en el bosque y no se dan cuenta de que lo ensucian. Son latas, ropa o algo que me da mucho asco, los chicles. Nosotros en el colegio estamos aprendiendo la importancia del reciclaje. También rompen árboles y arrancan sus hojas. Este verano he estado muy preocupado con los árboles que se han quemado en Zamora.