Mueren 14 miembros de un equipo de hockey en un accidente en Canadá

Al menos 14 personas han muerto y otras 14 han resultado heridas, tres de ellas en estado crítico, al estrellarse esta pasada tarde en la provincia canadiense de Saskatchewan un autobús que transportaba a un equipo juvenil de hockey sobre hielo.



La mayor parte de las víctimas formaban parte del equipo de los Humboldt Broncos, que incluía a 24 jugadores, todos del oeste de Canadá, con edades comprendidas entre los 16 y los 21 años.







