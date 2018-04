Policías matan en Nueva York a un hombre negro que les apuntó con una tubería

La Fiscalía General del Estado de Nueva York ha abierto una investigación por la muerte de un hombre negro por disparos de la policía, hecho ocurrido este jueves y que generó protestas de familiares y vecinos de la víctima.



Saheed Vassell, que sufría problemas mentales y un trastorno bipolar, murió de diez disparos hechos por agentes de la policía tras recibir denuncias de que la víctima estaba apuntando a personas de la calle con lo que parecía ser una pistola.



Pero después de ser abatido se descubrió que las amenazas las estaba haciendo con un trozo de cañería con un mango, un objeto que fácilmente se podría haber confundido con una pistola. Los hechos se registraron en el barrio neoyorquino de Crown Heights.



La portavoz de la Fiscalía General de Nueva York, Amy Spitalnick, indicó desde su cuenta de Twitter que las pesquisas de los hechos han quedado a cargo de la unidad de investigaciones especiales.





The AG´s Special Investigations & Prosecutions Unit has opened an investigation into the death of #SaheedVassell in Crown Heights yesterday, pursuant to Exec. Order 147. We´re committed to conducting an independent, comprehensive, and fair investigation.