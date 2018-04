La autora del tiroteo contra YouTube acusaba a la empresa de censurar sus vídeos

La Policía estadounidense ha identificado a la autora del tiroteo que dejó a cuatro personas heridas el martes en la sede de Youtube en San Bruno, en el estado estadounidense de California, como Nasim Najafi Aghdam, una bloguera vegana que acusó a la compañía de censurar sus vídeos.



Los agentes han confirmado que Nasim Najafi Aghdam, una mujer de 39 años de San Diego, fue quien perpetró el ataque del martes en la sede de Youtube, donde trabajan 2.000 personas. Aghdam hirió a cuatro personas, tres de ella de bala: dos mujeres --una 32 años y otra de 27-- y un hombre de 36 años, que se encuentra en estado crítico, tal y como han explicado fuentes médicas citadas por el diario local 'Los Angeles Times'. El tiroteo terminó cuando Aghdam se suicidó.



"El departamento de Policía de San Bruno está investigando el motivo del tiroteo. Hasta el momento, no hay indicios de que la autora conociese a las víctimas o que tuviese como objetivo matar a ciertas personas en concreto", ha informado la Policía en un comunicado.



Aghdam odiaba Youtube

Was just briefed on the shooting at YouTube's HQ in San Bruno, California. Our thoughts and prayers are with everybody involved. Thank you to our phenomenal Law Enforcement Officers and First Responders that are currently on the scene. „ Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de abril de 2018

Imágenes del tiroteo en San Bruno. Vídeo: Twitter

#AHORA Reportan al menos 10 heridos durante tiroteo en la sede de #YouTube en San Bruno, California... autoridades buscan al o los agresores... mientras realizan el desalojo del lugar, buscar a personas armadas. #informando pic.twitter.com/n6NseIPYbQ „ Informando (@InformandoRD7) 3 de abril de 2018

We were sitting in a meeting and then we heard people running because it was rumbling the floor. First thought was earthquake. https://t.co/gmolQmRXm1 „ Todd Sherman (@tdd) 3 de abril de 2018

Según informa el medio californiano The Mercury News,Facebook e Instagram. Además, Aghdam gestionaba una web llamada 'NasimeSabz.com' (Brisa verde en persa), donde escribía sobre la cultura persa y el veganismo y críticas a Youtube. En su canal en esta red social, la mujer colgaba rutinas de ejercicio físico poco convencionales, imágenes explícitas de abusos contra animales y tutoriales de cocina vegana.Todos los perfiles sociales de la autora del tiroteo han sido eliminados este martes, pero el citado medio accedió previamente a los mismos. En una publicación de Instagram del pasado 18 de marzo, la autora del tiroteo, para que sus vídeos "difícilmente" pudiesen conseguir visualizaciones.Aghdam alertó en ese mensaje de la "táctica pacífica" usada en Internet para "censurar y suprimir" a las personas que "dicen la verdad y no son buenas para los beneficios financieros y políticos del sistema y los grandes negocios".A finales de enero,, después de que la plataforma restringiese la edad mínima para ver un tutorial de ejercicios de abdominales que había publicado con anterioridad. "El vídeo no tiene nada de malo, nada sexual", lamentó entonces.El padre de la sospechosa, Ismail Aghdam, ha dicho a la Policía de Mountain View que su hija pudo haberse desplazado a la sede del gigante de Internet porqueAntes del suceso, su familia había denunciado su desaparición, pero los agentes la habían localizado horas antes del tiroteo durmiendo en su coche, que estaba estacionado en un aparcamiento.El presidente estadounidense, Donald Trump, ha transmitido su solidaridad a las víctimas y familiares a través de su cuenta de Twitter. "Me acaban de informar del tiroteo en la sede de Youtube en San Bruno, California. Nuestros pensamientos y oraciones están con todos aquellos que se han visto afectados. Gracias a nuestras fenomenales fuerzas de seguridad, que se encuentran ya en el lugar de los hechos", ha aseverado.. El debate público se ha centrado en la posible aplicación de más restricciones a la adquisición de armas desde el ataque en un instituto de Florida en febrero que dejó 17 muertos.Un tiroteo en la sede de YouTube en San Bruno, una ciudad situada unos 20 kilómetros al sur de San Francisco (California), dejó este martesLa autora de los disparos, que acabó suicidánsose, ha sido identificada como. Esta mujer irrumpió a tiros en la sede de la empresa en un suceso que está siendo investigado para aclarar los motivos por los que actuó así.En un primer momento se barajó que el suceso pudiera deberse a una disputa doméstica, aunque a última hora de la tarde se descubrió que Nasim Aghdam tiene una página web en la que. En este sentido, parece ser que la presunta agresora actuó por venganza contra el gigante tecnológico.Según el razonamiento de la sospechosa, eso. "¡YouTube filtró mis canales para evitar que consigan visionados!", dijo Nasim Aghdam en su web, en la que aparecen diferentes fotografías y vídeos, así como varios mensajes a favor del veganismo.(19.46 horas GMT) en un patio de las oficinas de la compañía tecnológica, llevó a las autoridades a ordenar un gran despliegue de emergencia en el cuartel general de YouTube, un gran complejo formado por tres edificios en San Bruno.Cientos de personas que se encontraban en el área tuvieron que ser evacuadas con las manos en alto y trasladadas a lugares seguros.Tras cierta confusión a lo largo de la tarde sobre el número víctimas que dejó el tiroteo, la Policía de San Bruno aclaró finalmente quemientras que una cuarta resultó lastimada en el tobillo mientras trataba de huir.Los responsables del Hospital General Zuckerberg San Francisco informaron de que en este centro recibieron a tres víctimas:; y dos mujeres, una de las cuales está grave.Las primeras informaciones sobre el tiroteo llegaron a través de las redes sociales de la mano de empleados que fueron testigos de lo sucedido.Vadim Lavrusik, que en su cuenta de Twitter se identifica como empleado de YouTube, aseguró que había "escuchado disparos" y que había "gente corriendo".Este trabajador explicó que primeroy posteriormente dijo que había sido evacuado y que se encontraba a salvo."Estábamos sentados en una reunión cuando. Lo primero que pensé es que era un terremoto", dijo en Twitter Todd Sherman, que en esta red social también se define como empleado de YouTube."Nos dirigimos hacia la salida y entonces vimos a más gente y alguien dijo que había una persona con un arma", añadió.YouTube es la plataforma líder de vídeo en internet y forma parte del gigante tecnológico Google.Sundar Pichai, consejero delegado de Google, aseguró en un mensaje de Twitter quePor su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , publicó también un mensaje en Twitter tras haber sido informado sobre lo ocurrido. "Nuestros pensamientos y oraciones están con todos los afectados", escribió.Tras lael pasado 14 de febrero, el debate sobre armas de fuego ha vuelto al primer plano en Estados Unidos.En este sentido, cientos de miles de personas se manifestaron el 24 de marzo en todo el país en la Marcha por Nuestras Vidas bajo el lema "Never Again" (Nunca más).