EEUU expulsa a 60 diplomáticos rusos por el ataque al exespía Skripal

El Gobierno de Estados Unidos ha ordenado la expulsión de 60 diplomáticos rusos y el cierre del Consulado de Rusia en la ciudad de Seattle como represalia por el ataque con gas nervioso perpetrado contra el exespía Sergei Skripal y su hija, Yulia, en la ciudad inglesa de Salisbury.



Londres ya expulsó a 23 diplomáticos rusos como represalia por este ataque, del que responsabilizó directamente a Moscú, y logró la semana pasada el compromiso del resto de socios de la UE para que también el bloque comunitario tomase medidas al respecto.



La representación norteamericana ante Naciones Unidas ha identificado a los 12 diplomáticos de la ONU señalados como "agentes de Inteligencia" que "han abusado de su privilegio de residencia en Estados Unidos". En este sentido, según la versión oficial de Washington, estas personas habrían incurrido en "actividades de espionaje".



"Con estos pasos, Estados Unidos y sus aliados dejan claro a Rusia que sus acciones tienen consecuencias", ha advertido la Casa Blanca, en un comunicado en el que ha atribuido la orden al presidente, Donald Trump. "Las acciones de hoy hacen más seguro a Estados Unidos al reducir la capacidad de Rusia para espiar y llevar a cabo operaciones encubiertas que amenazan la seguridad nacional", ha esgrimido.



La Casa Blanca ha afirmado en su nota que Estados Unidos "está dispuesto a cooperar para construir una mejor relación con Rusia", pero ha advertido de que "esto sólo se producirá si hay un cambio en el comportamiento del Gobierno ruso".



El embajador ruso en Estados Unidos, Anatoli Antonov, se ha apresurado a condenar la expulsión masiva de diplomáticos, que ha tachado de "equivocada", según la agencia de noticias oficial Sputnik. En este sentido, ha acusado a Washington de destruir las relaciones bilaterales.



Canadá se suma a Estados Unidos y ordena también expulsar a cuatro diplomáticos rusos. Además, ha negado credenciales a otros tres como parte de una medida coordinada con otros países occidentales.





Today 14 EU Member States decided to expel Russian diplomats as direct follow-up to #EUCO discussion last week on #SalisburyAttack. Additional measures including further expulsions are not excluded in coming days, weeks.