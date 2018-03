Dos muertos al atrincherarse un hombre con rehenes en un supermercado en Francia

Un hombre mantenía este viernes a varios rehenes en un supermercado de la localidad francesa de Trébes, en el departamento de Aude, donde poco antes en otro incidente, un policía resultó herido por un hombre armado, indicó a la AFP una fuente de seguridad.



Al menos dos personas han fallecido en la toma de rehenes, según indicó a AFP fuentes de la Gendarmería. "Tenemos desgraciadamente una persona presuntamente fallecida, pero no podemos hacer llegar a un médico para verificarlo" declaró a la AFP el general Jean-Valéry Letterman.



Hay además un policía herido, cuya vida no está en peligro, según medios franceses.



El asaltante tiene unos 30 años y querría "vengar Siria", según fuentes citadas por 'Dépêche du Midi'. El primer ministro galo, Edouard Philippe, habla de una "situación seria".





??[OPERATION POLICE]??

?? Opération en cours secteur Super U Trèbes.

Secteur interdit ??

Merci de faciliter l'accès aux forces de l'ordre. „ Préfecture de l'Aude (@Prefet11) 23 de marzo de 2018

Según los primeros elementos de la investigación, un hombre ingresó "hacia las 11H15" (10H15 GMT) en el supermercado de esta localidad cercana a Carcasona y "". El atacante dijo pertenecer al grupo(EI), según la fiscalía. 'France Info' ha informado de que se escuchó al atacante gritar 'Allahu Akbar' ('Alá es grande').Un testigo consultado por la cadena Franceinfo ha asegurado que ha oído varios disparos en la zona, donde ya se ha establecido un dispositivo con cientos de efectivos de seguridad.Las autoridades investigan si este caso guarda relación con un ataque contra policías ocurrido previamente y que se ha saldado con un agente herido, cuya vida no corre peligro. Una persona intentó atropellar a un grupo de agentes que hacía deporte desarmados y, a continuación, abrió fuego contra ellos con un arma, según Franceinfo.La Prefectura de Aude ha confirmado una "operación en curso" y ha prohibido el acceso a las inmediaciones del supermercado. El Ministerio del Interior también ha informado en Twitter de este despliegue y ha instado a la ciudadanía a "no difundir rumores" y confiar solo en los datos oficiales.El individuo armado, cuya identidad no ha trascendido, entró en el establecimiento en torno a las 11.00 horas.El ministro del Interior, Gérard Collomb, ha mantenido una videoconferencia para informarse de lo ocurrido y tiene previsto viajar a la zona esta misma mañana.