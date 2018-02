Cuatro muertos por una explosión que derrumbó un edificio en Leicester

Cuatro personas murieron en la explosión de un edificio en Leicester, centro de Inglaterra (Reino Unido), ocurrida el domingo, según informó la policía británica, que continúa buscando eventuales víctimas entre los escombros.



"Cuatro personas murieron en la explosión de una propiedad de Leicester ayer de noche", anunció la policía local en un comunicado.



Cuatro personas más se encuentran hospitalizadas, una de ellas con heridas graves, agregó la fuente.





| Major Incident |

19:19 |There has been a major incident on Hinckley Road, Leicester. All emergency services are currently dealing with this. Carlisle Street and part of Hinckley Road have been closed Please avoid the area.