Un potente terremoto sacude de nuevo México sin dejar víctimas mortales

Un potente sismo de 7,2 grados de magnitud que sacudió este viernes varios puntos del centro y sur de México revivió temores y provocó angustia entre sus habitantes, cinco meses después de que otro terremoto dejara casi 400 muertos y graves daños la mayoría en la capital.



En esta ocasión, solo se produjeron daños estructurales en Oaxaca, duramente devastada en otro sismo del 7 de septiembre, donde ya fueron habilitados albergues para eventuales damnificados, informó el gobierno regional.



En una misión de reconocimiento de daños a la zona cercana al epicentro del sismo, el ministro del Gobernación y el gobernador de Oaxaca sobrevivieron a un accidente del helicóptero que los trasladó a esa región y que dejó dos muertos y "varios heridos" entre las personas que lo esperaban en tierra.





El Secretario @navarreteprida, el Gobernador @alejandromurat y la tripulación se encuentran bien. Lamentablemente, varias personas en tierra perdieron la vida y otras resultaron heridas. Mis condolencias para sus familiares y mis deseos de pronta recuperación a los lesionados. — Enrique Peña Nieto (@EPN) 17 de febrero de 2018

Hasta el momento, el Comité Nacional de Emergencias no tiene reporte de personas fallecidas por el sismo. — Enrique Peña Nieto (@EPN) 17 de febrero de 2018

Crisis de nerviso en Ciudad de México

"Terriblemente fuerte"

El Instituto Geológico de Estados Unidos (USGS) y el Servicio Sismológico Nacional situaron la magnitud del movimiento telúrico en 7,2.El USGS ubicó el epicentro a 37 km de Pinotepa de Don Luis, Oaxaca, a una profundidad de 24,6 km, mientras que el instituto mexicano lo situó a 11 km de la misma comunidad y a una profundidad de 12 km.Ante la magnitud del movimiento, se instaló el Comité Nacional de Emergencias para hacer una revisión minuciosa de eventuales daños, tuiteó por su parte el presidente de México"Hasta el momento, el Comité Nacional de Emergencias no tiene reporte de personas fallecidas por el sismo", tuiteó el mandatario, que también lamentó el accidente del helicóptero.En Ciudad de México, en tanto, el sismo provocó entre sus habitantes crisis de nervios, ante el vivo recuerdo del terremoto de septiembre pasado.Cientos de personas abandonaron edificios y los hospitaleso en medio de las avenidas de la zona céntrica de la capital para guarecerse, según testigos de AFP.dijo con los ojos llenos de lágrimas Kevin Valladolid, de 38 años, quien reside en el barrio Roma, uno de los más afectados por el sismo del pasado 19 de septiembre, tanto por número de derrumbes registrados como por los daños estructurales en edificios."La verdad es que estamos ya bastante alterados. Con cualquier sonido de alarma lloramos, estamos muy estresados, vivimos un flash back", dijo Kevin en referencia al sismo del 19 de septiembre pasado, de magnitud 7,1, que provocó derrumbes en la Roma y el colindante barrio Condesa, varios de los cuales aún no han sido removidos.Parada en medio de una avenida de la colonia Roma y sin quitar la vista de su departamento ubicado en un quinto piso, Graciela Escalante, de 72 años, apenas podía hablar."Estuvo terriblemente fuerte. Apenas si pudimos bajar,, pero pudimos salir antes de que la tierra se empezara a sacudir... creímos que se caería todo otra vez", dijo sin soltar la mano de su hija.El portal de noticias Animal Político difundió un video de un habitante de Condesa que aseguró que se cayó la fachada de un edificio. En las imágenes se observa polvo y gente corriendo.Sánchez, el vocero de presidencia, confirmó ese derrumbe marginal.La Universidad Nacional Autónoma de México, la más importante del país,en Ciudad de México, zonas conurbanas y el vecino estado de Morelos para hacer inspecciones de seguridad.Los servicios de luz no fueron interrumpidos más que en algunas zonas del oriente de la capital mexicana.Tras la alerta sísmica sey se estableció comunicación con los estados en los que se sintió el sismo, indicó el ministro de Gobernación (Interior) a través de su cuenta de Twitter.Casi una hora después del sismo de 7,2, se han producido varias réplicas,El sismo se sintió con fuerte intensidad en Acapulco, Guerrero, donde los turistas desalojaron momentáneamente los hoteles. También sacudió el estado de Puebla.