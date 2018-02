Un tiroteo en un instituto de Florida deja al menos un muerto y 20 heridos

Al menos una persona ha fallecido y otras 20 han resultado heridas este miércoles como consecuencia de un tiroteo registrado en un instituto de Parklans, en el estado estadounidense de Florida, según ha informado la cadena de televisión local WSVN.



Los hechos han ocurrido en el Instituto Marjory Stoneman y el autor de los disparos todavía no ha sido detenido, según las autoridades locales.







La oficina del Sheriff del condado de Broward ha confirmado el tiroteo y ha asegurado que el autor de los disparos es un individuo que lleva un sombrero negro, una camiseta roja y pantalones negros. El hombre ha sido visto por última vez en la parte oeste de un edificio de tres plantas del complejo del instituto.







Follow @browardsheriff for latest info on the #stonemanshooting. Shooter still at large.