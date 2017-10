La viuda de un soldado caído en Níger deja en evidencia a Trump

La viuda del militar estadounidense La David Johnson, uno de los cuatro fallecidos este mes por un ataque en Níger, ha asegurado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le hizo llorar "todavía más" con su llamada de pésame, en la que a duras penas se acordaba del nombre de su difunto marido.

La llamada en cuestión ha sido objeto de todo tipo de especulaciones durante la última semana, ya que la congresista Frederica Wilson, que escuchó la conversación, hizo público el malestar de la familia después de que el presidente supuestamente les trasladase que el militar "ya sabía en lo que se metía" cuando se alistó en las Fuerzas Armadas.

Myeshia Johnson, la otra parte de la llamada, ha roto su silencio este lunes con una entrevista a la cadena ABC News en la que tampoco ha dejado en buen lugar a Trump. "Le oía tartamudear al intentar recordar el nombre de mi marido y eso fue lo que más daño me hizo, porque si mi marido estaba ahí fuera luchando por nuestro país y arriesgando su vida, ¿por qué no podía acordarse de su nombre?", ha preguntado.

"Eso es lo que me molestó y me hizo llorar todavía más, porque mi marido era un soldado increíble", ha añadido la viuda, que en un tono sereno dio un "cien por cien" de validez a la versión dada por la congresista. También se ha adelantado a posibles críticas: "¿Por qué íbamos a inventarnos algo así?".

Trump, que ya tachó de "fabricación total" la primera versión, ha respondido este lunes a la entrevista de Johnson de nuevo con una negativa. "Tuve una conversación muy respetuosa con la viuda del sargento David Johnson y dije su nombre desde el principio, sin duda", ha alegado el presidente en Twitter.

El malestar de la viuda se extiende a la poca información que dijo haber recibido por parte de las autoridades en relación a las circunstancias del ataque, ocurrido el 4 de octubre. También se ha quejado de que no pudo ver el cuerpo del difunto militar.

"Necesito verlo para saber que es mi marido (...) No me dejarán ver ni un dedo, ni una mano. Sé como es el cuerpo de mi marido de pies a cabeza y no me dejarán ver nada", ha lamentado. Myeshia Johnson ha apuntado que, por lo que ella ha podido comprobar, el féretro "podría estar vacío".

El senador republicano John McCain, ha explicado en otra entrevista a ABC que la Comisión de Servicios Armados que preside ha solicitado más información sobre el incidente en Níger, con el objetivo de "aprender las lecciones" para no volver a repetir los mismos errores. "No deberíamos estar discutiendo por un valiente estadounidense que dio su vida mientras servía a su país", ha sentenciado.

Los senadores Lindsey Graham, republicano, y Chuck Schumer, también han coincidido con McCain en la neesidad de obtener más información, después de reconocer que no estaban al tanto de que hubiese tanto personal militar norteamericano desplegado en el país africano. Estados Unidos no participa en labores de combate directamente, pero ayuda al Gobierno nigerino en labores de Inteligencia y reconocimiento para combatir a los grupos extremistas.