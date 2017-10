Seis meses de prisión para una alemana por negar el Holocausto judío

La alemana Ursula Haverbeck, de 88 años, fue condenada hoy a seis meses de prisión por negar el Holocausto y la existencia de las cámaras de gas en el campo de exterminio nazi de Auschwitz, pena que se suma a varias anteriores no ejecutadas mientras se resuelven los recursos que ha presentado.

En este caso la anciana se sentó en el banquillo del tribunal de primera instancia del distrito berlinés de Tiergarten, donde fue condenada por incitación al odio racial.

La Fiscalía acusó a la negacionista reincidente por su intervención en un acto organizado en enero de 2016 en un local berlinés, donde afirmó varias veces que el Holocausto no había existido, "lo que dirían cada vez más y más judíos", y aseguró que no había "nada de verdad" en las cámaras de gas de Auschwitz, donde "no fueron asesinados ni millones ni cientos de miles".

Su última condena databa del año pasado, cuando un juzgado de Verden (norte de Alemania) la sentenció a dos años y seis meses de cárcel por negar también el Holocausto.

Su próxima cita con la Justicia será dentro de un mes, en la Audiencia provincial de Detmold (oeste), donde se estudiará el recurso que presentó contra la condena de ocho meses de prisión que le impuso un juzgado de la ciudad también el año pasado.

La anciana, que estuvo casada con el exfuncionario nazi Werner Georg Haverbeck, fue condenada entonces por enviar una carta al alcalde de Detmold, Rainer Heller, en la que afirmaba que el campo de exterminio de Auschwitz fue un campo de trabajo.