Washington mantendrá el acuerdo nuclear con Irán

La embajadora de Estados Unidos en la ONU, Nikki Haley, ha confirmado este domingo que Washington no abandonará por el momento el Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC), el acuerdo nuclear alcanzado por Irán y las principales potencias mundiales, después de que el presidente Donald Trump rechazara certificar que Irán esté cumpliendo el plan, aunque sin llegar a denunciar su incumplimiento.



"Creo que en este momento, nos vas a ver quedándonos en el tratado, porque nuestra esperanza es que podamos mejorar la situación. Y ese es el objetivo. "Lo que queremos ahora es no permitir que Irán se convierta en la próxima Corea del Norte", ha dicho durante una entrevista en la cadena estadounidense NBC.





