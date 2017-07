Una peligrosa isla aparece de repente en la costa de EEUU

Estupefactos se han quedado los turistas y vecinos de la localidad de Cape Point, en Buxton (Carolina del Norte, EEUU). En unos pocos días han visto surgir de la nada una isla de un kilómetro y medio de largo y unos 146 metros de ancho.



La zona donde ha emergido esta isla es muy popular y turística por sus playas, según informa el diario estadounidense The Virginian Pilot. Algunas personas ya se han animado a recorrerla e incluso le han puesto nombre: 'Shelly Island', por las numerosas conchas que han encontrado ('shell' es concha en inglés).





A new island appeared off the coast of North Carolina, but it could disappear as quickly as it arrived https://t.co/YGl1OWzWAG pic.twitter.com/IU2iGxphKS