Rusia crea un robot similar a Terminator

La película 'Terminator' (James Cameron, 1984) mostraba un mundo devastado dominado por las máquinas. Los temidos Terminator eran exoesqueletos entrenados para acabar con los humanos sin margen de error. Esto solo es una película, pero Rusia ha dado un primer paso para que Skynet, la inteligencia artificial que lideraba al ejército de las máquinas en la saga cinematográfica, esté más cerca de ser creado.



FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research) es el nombre de un robot creado en Rusia que ha sido entrenado para disparar con ambas manos con precisión milimétrica. Sus creadores aseguran que es capaz de tomar decisiones por sí mismo, aunque aclaran que no se trata de ningún Terminator. No obstante, Dmitry Rogozin, viceprimer ministro de la Federación Rusa, no ha negado que pueda ser utilizado para usos militares. "La inteligencia artificial será de gran ayuda en distintos campos", ha señalado en Twitter.



Rogozin ha publicado un vídeo en el que se ve cómo se las gasta FEDOR. El androide dispara dos armas a la vez sin errar ningún tiro. Además, está entrenado para otras tareas, como conducir un coche o cambiar bombillas.







FEDOR aparece a partir del minuto 1:03. Vídeo: Twitter/@Rogozin

Según publica el diario 'The Independent', FEDORdentro de una misión de la Federación Rusa en la que mostrará sus habilidades.