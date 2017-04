Al menos nueve heridos en un tiroteo en un club de Ohio

Nueve personas resultaron heridas, dos de las cuales se encuentran en estado crítico, tras un tiroteo registrado este domingo en una discoteca en Columbus (Ohio, EEUU), informó la cadena CNN.



Todos los heridos han sido trasladados a hospitales cercanos a la zona del incidente, según el Departamento de Policía de Columbus, citado por la emisora.



Dos de los heridos se encuentran en estado crítico, mientras que los otros siete están estables tras el tiroteo, cuyas causas se desconocen.



La policía, que no ha dado más detalles ni ha facilitado información sobre los sospechosos, recibió una llamada advirtiendo de la incidencia a las 3.20 hora local (7.20 GMT) en el noreste de Columbus.





MULTIPLE PEOPLE SHOT @AFTER-HOURS CLUB: Argument lead to 9 shot: 5 females/4 males. Minor to serious injuries. No suspect info. CPD:645-4141 pic.twitter.com/Kcjb0yoT64