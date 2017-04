El desconsuelo del fotógrafo y héroe del atentado de Alepo

Abd Alkader Habak, fotógrafo de profesión, se ha convertido en un icono de esperanza en Siria, un país devastado por la violencia, tras ser fotografiado rescatando a niños víctimas del atentado que dejó más de cien muertos este sábado cerca de Alepo, la mayoría menores.





Images of journalist & photographer colleagues rescuing victims of the terrorist bombing in Rashideen, Aleppo. pic.twitter.com/VihAktgtNt