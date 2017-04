Afganistán eleva a 82 las bajas yihadistas por la bomba no nuclear de EEUU

El portavoz del Gobierno de la provincia afgana de Nangarhar (este), Ataulá Jogyani, ha asegurado que el lanzamiento de la potente bomba no nuclear lanzada el jueves por el Ejército de Estados Unidos sobre Afganistán ha dejado un saldo de 82 integrantes de Estado Islámico muertos.

Este mismo viernes, el Ministerio de Defensa anunció que la bomba había alcanzado a 36 miembros del grupo, así como a "grandes cantidades de armas pesadas y ligeras", que han quedado destruidas.

No obstante, Jogyani ha señalado que fueron 82 y no 36 los miembros de Estado Islámico muertos tras el lanzamiento de la bomba, tal y como ha informado el diario 'The New York Times'.

El Ejército estadounidense lanzó contra Estado Islámico en Nangarhar la bomba no nuclear más potente que se ha usado nunca en combate, la GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb (MOAB), con 11 toneladas de explosivo TNT de alta potencia.

La bomba fue arrojada en torno a las 19.32 horas (las 16.32 de la tarde en España) contra "túneles y personal" de Estado Islámico en la localidad de Achin desde un avión MC-130 comandado por un cuerpo de operaciones especiales de la Fuerza Aérea.