Donald Trump considera un "éxito" el lanzamiento de la 'Madre de todas las bombas'

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha descrito el lanzamiento de la bomba en Afganistán como "otro éxito" de las Fuerzas Armadas norteamericanas, a las que habría concedido "total autorización" para llevar a cabo este tipo de acciones militares.

Trump ha dicho estar "muy, muy orgulloso" de las Fuerzas Armadas. "Tenemos el mejor Ejército del mundo y ha hecho su trabajo, como siempre", ha declarado el mandatario en una breve alocución ante los medios en la Casa Blanca en la que ha rehusado aclarar si había autorizado personalmente el ataque.

El presidente ha subrayado que los militares tienen "autorización total" para sus operaciones, al tiempo que ha alabado la capacidad de los mandos. En este sentido, ha destacado las iniciativas llevadas a cabo desde su llegada a la Casa Blanca en contraposición con los ocho años de mandato de Barack Obama.

No obstante, Trump no ha querido vincular esta operación con la creciente escalada de tensiones con el régimen norcoreano. "No sé si envía un mensaje a Corea del Norte", ha aseverado, en relación a un país que sigue considerando un "problema" y del que ha prometido "encargarse".

Trump espera que su homólogo chino, Xi Jinping, también "trabaje muy duro" para contener la amenaza del régimen de Kim Jong Un, que podría estar preparando ya su sexto ensayo nuclear.

Las fuerzas estadounidenses han lanzado este jueves en la provincia afgana de Nangarhar la conocida como 'madre de todas las bombas', la GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb (MOAB). El artefacto, cargado con 11 toneladas de explosivo TNT de alta potencia, habría destruido una red de túneles y cuevas del grupo terrorista Estado Islámico.

Hasta ahora, la bomba no nuclear más potente jamás creada no había sido utilizada nunca en operaciones de combate.