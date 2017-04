La foto que Putin no quiere que veas

El Ministerio de Justicia de Rusia ha divulgado una lista de "materiales extremistas" que está prohibido difundir en redes sociales. Entre ellos, se encuentra una imagen del presidente del país, Vladimir Putin, maquillado y encuadrado en una bandera del movimiento LGBT en defensa de los derechos de las personas homosexuales.



Rusia aprobó en 2013 una ley de fuertes restricciones a la publicación de contenidos en defensa de las opciones sexuales de gays y lesbianas. Ahí nació una imagen icónica que, poco a poco, fue ganando espacio en las manifestaciones contra el presidente ruso de los últimos años. Miles de personas han difundido la imagen de nuevo en Twitter tras conocerse la prohibición de las autoridades rusas.







This gay Putin image is now banned in Russia. pic.twitter.com/xF2ViAUEFt