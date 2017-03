Stephen Miller, el hombre de los discursos de Trump

"El presidente Trump está en lo cierto ciento por ciento" cuando denuncia "el fraude electo­ral masivo" del partido demócrata. "El poder judicial [en Estados Unidos] usurpa el poder". Y los jueces toman decisiones "ideológicas" sin base legal.

Quien el pasado 12 de febrero, en el curso de un maratón de apariciones televisivas, lanzaba estas afirmaciones sin aportar pruebas ni datos no es un radical furibundo, sino Stephen Miller, consejero principal de política de Donald Trump, redactor de sus discursos y una de las personas que marcan la línea ideológica de la Casa Blanca.

Miller redactó la polémica orden que vetaba la entrada a EE.UU. de ciudadanos de países ­musulmanes

Este californiano de 31 años criado en Santa Mónica, en una familia de origen judío y orientación ideológica liberal, mostró inclinación por la política ya en la escue­la secundaria, donde se convirtió al conservaduris­mo radical con ­énfasis en la ­denuncia de la "corrección política ­rampante", la afirmación de un espíritu nacional americano que niega las minorías y una actitud desafiante. Estos mimbres juveniles se trenzaron en la Universidad de Duke, donde se graduó en ­Políticas.

Aupado por las opiniones encendidas que publicó en diferentes medios de comunicación durante la carrera, al acabar esta saltó a Washington, donde fue ­secretario de prensa de los congresistas Michele Bachmann y John Shadegg, encuadrados en el Tea Party, ­antes de ­ascender a director de comunicación del ­senador Jeff Sessions, hoy fiscal general de Estados Unidos afectado por la polémica sobre las conversaciones que mantuvo con el embajador de Rusia durante la campaña presidencial de Donald Trump. Precisamente, en el 2016 Miller se unió a la misma campaña. Suyos son los discursos que el magnate pronunció en su nominación como candidato a la presiden­cia y en la toma de posesión del cargo.

Tras la victoria, en equipo con Steve Bannon, mano derecha de Trump, redactó la orden ejecutiva que vetaba la entrada al país de ciudadanos de siete estados de mayoría musulmana, cuyo bloqueo judicial ha puesto en entredicho la autoridad presidencial y ha inflamado una dialéctica en los medios y entre instituciones por definir, o redefinir, el concepto de democracia a la americana. Un debate sin matices para Miller. El mismo 12 de febrero afirmó: "Nuestros oponentes, los medios de comunicación y el mundo entero ­pronto nos verán tomar nuevas medidas y cómo los poderes del presidente para proteger al país son muy sustanciales y no serán cuestionados". Atónito, el columnista de The Washington Post David Ignatius comentó, poniendo el dedo en la llaga: "Esto ­pare­ce haber sido dicho en otro país, no en Estados Unidos".