Se estrella un avión en un aeropuerto de Sudán del Sur

Un avión de pasajeros se ha estrellado este lunes en el aeropuerto de la ciudad de Wau, en el norte de Sudán del Sur, mientras intentaba aterrizar, según informa BBC África.



"No ha muerto nadie, pero hay muchos heridos", ha dicho un cooperante cerca de la escena del accidente en declaraciones a la agencia de noticias Reuters.



No obstante, el diario local 'The National Courier' indica que a bordo del avión, que había salido de la capital Juba, viajaban 44 personas. La agencia France Presse indica que al menos 14 personas habrían sobrevivido y otras nueve habrián sido trasladadas a centros hospitalarios, aunque no hay confirmación oficial.







#BREAKING: South Supreme Airlines plane has crashed at Wau Airport in South Sudan; at least 9 pulled out alive, many feared dead. pic.twitter.com/3SopNFaPZG „ chill (@chiIIum) 20 de marzo de 2017

De acuerdo con airlive.net, se trata de un avión de South Supreme Airlines en el que viajaban 44 personas procedentes de la capital sursudanesa, Yuba.