Trump acusa a Obama de pinchar sus teléfonos antes de las elecciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho saber en su cuenta de Twitter que su predecesor, Barack Obama, ordenó que pincharan su teléfono en la Trump Tower de Nueva York un mes antes de su victoria electoral el pasado noviembre.



"¡Esto es terrible!", escribió Trump. "Acabo de enterarme de que Obama hizo que me pincharan el teléfono justo antes de la victoria. Y no encontró nada".





Terrible! Just found out that Obama had my "wires tapped" in Trump Tower just before the victory. Nothing found. This is McCarthyism!