Donald Trump se inventa un atentado en Suecia y culpa a los periodistas de la cadena Fox

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha atribuido su comentario sobre lo ocurrido "anoche en Suecia" a una información de la cadena de noticias Fox News.



"Lo que dije sobre lo que estaba pasando en Suecia era en referencia a una información emitida en Fox News sobre inmigrantes y Suecia", ha explicado Trump a través de su cuenta personal en Twitter.





My statement as to what's happening in Sweden was in reference to a story that was broadcast on @FoxNews concerning immigrants & Sweden. „ Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 de febrero de 2017

Trump, discussing terror, seamlessly mentions incident "last night in Sweden".



There was NO "incident" in Sweden last night. pic.twitter.com/XtcC4PRiNU „ Steve Kopack (@SteveKopack) 19 de febrero de 2017

Momento en el que Trump habla de lo supuestamente ocurrido en Suecia. Vídeo: Twitter

Mofas en Suecia

Sweden? Terror attack? What has he been smoking? Questions abound. https://t.co/XWgw8Fz7tj „ Carl Bildt (@carlbildt) 19 de febrero de 2017

El viernes, la cadena conservadora emitió una entrevista con el productor audiovisual Ami Horowitz, cuyo último documental asocia uncon el aumento de la inmigración . Sin embargo, las cifras oficiales no registran crecimiento de crímenes en el país.El sábado, Trump justificó durante un mitin en Florida impulsar las medidas de seguridad en respuesta a la inseguridad también en países como Suecia. "Hay que mantener nuestro país a salvo. Mirad lo que ha pasado en Alemania, mirad lo que ha pasado en Suecia,. Suecia. ¿Quién se podía imaginar algo así? Tienen problemas que nadie creyó nunca que pudieran tener", dijo.Trump relacionó el atentado yihadista contra un mercadillo de Navidad en Berlín, donde murieron 12 personas,El presidente estadounidense mencionó otros ataques, como los de Bruselas o Niza, para reflexionar, a continuación: "Suecia, ¿quién lo iba a creer", en un intento de destacar que se trata de un país seguro.En ese mismo mitin Trump había cargado contra los medios de comunicación y se comprometió a seguir combatiendo lo quecomo hizo en las primarias y en las elecciones presidenciales."A pesar de todas sus mentiras, de sus tergiversaciones y sus falsas historias, no pudieron derrotarnos en las primarias y no pudieron derrotarnos en las elecciones", dijo Trump ante unos 9.000 seguidores.El incidente ha sido motivo de mofa en Suecia. "¿Es porque nevó?", "¿Porque un grupo grande de renos cruzó la frontera?" o "¿Qué se ha fumado?" han sido algunos de los comentarios publicados con la etiqueta #LastNightInSweden o #JeSuisIkea.El ex primer ministro sueco Carl Bildt ha sido uno de los políticos suecos que se ha regodeado con la equivocación de Trump y ha publicado una simple línea en sueco en su cuenta de Twitter:La ministra de Asuntos Exteriores, Margot Wallström, ha sido más sutil con un mensaje en Twitter. "Sobre el tema...", apunta Wallström junto a una captura de uno de sus discursos ante el Parlamento en el que recuerda que el Diccionario Oxford declarócomo la palabra internacional del año para 2017.Sin embargo, el Gobierno sueco no parece tener una actitud tan jocosa y una portavoz, Catarina Axelsson, ha explicado en declaraciones a la agencia de noticias estatal TT que Estocolmo ha solicitado una explicación a la Administración Trump.