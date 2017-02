Ivanka Trump, en el escritorio del Despacho Oval

Ivanka Trump se ha sumado a la lista de ilustres que se han sentado en el actual escritorio del Despacho Oval. La hija de Donald Trump ha publicado en las redes sociales una imagen en la que aparece junto a su padre y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ajena a la historia. Y es que ahí solo se han sentado los presidentes de EEUU desde 1961, excepto Lyndon Johnson, Richard Nixon, Gerald Ford y George Bush padre.



La imagen ha desatado la polémica porque en esa mesa se han tomado decisiones que han cambiado el curso de la historia. Los detractores de Ivanka la han acusado de frivolizar con tan histórico mobiliario, mientras otros la han alabado porque la consideran un ejemplo a seguir. "Buen debate con dos líderes mundiales sobre la importancia de que las mujeres tengan un asiento en la mesa", escribió junto a la foto.





A great discussion with two world leaders about the importance of women having a seat at the table! ???? pic.twitter.com/AtiSiOoho0