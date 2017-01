Trump se fía más de Assange que del espionaje de EE UU

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, pareció dar hoy más crédito al fundador del portal WikiLeaks, Julian Assange, que a la CIA y el resto de los servicios de espionaje de su país sobre los supuestos ciberataques de Rusia.



En su activa cuenta de la red social Twitter, Trump destacó la versión de Assange de que Rusia no es la fuente de los documentos robados que WikiLeaks divulgó durante la campaña para las elecciones presidenciales estadounidenses del pasado 8 de noviembre.



La web publicó correos electrónicos de John Podesta, jefe de campaña de la excandidata demócrata Hillary Clinton, que perdió los comicios frente a Trump, así como del Comité Nacional Demócrata (DNC, secretariado del partido), extraídos por piratas informáticos ("hackers").



Assange defendió que los correos no provinieron de Rusia, durante una entrevista a la cadena conservadora Fox en la embajada de Ecuador en Londres, donde está asilado, y emitida el martes.



Los servicios de inteligencia estadounidenses han atribuido los ciberataques a Rusia, país contra el que el Gobierno de Barack Obama impuso la semana pasada, como represalia, sanciones diplomáticas y económicas.



"Julian Assange dijo que 'un niño de 14 años podría haber hackeado a Podesta'. ¿Por qué el DNC fue tan poco cuidadoso? ¡También dijo que los rusos no le dieron a él la información!", tuiteó hoy el magnate inmobiliario.





Julian Assange said "a 14 year old could have hacked Podesta" - why was DNC so careless? Also said Russians did not give him the info! „ Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de enero de 2017

Somebody hacked the DNC but why did they not have "hacking defense" like the RNC has and why have they not responded to the terrible...... „ Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de enero de 2017

things they did and said (like giving the questions to the debate to H). A total double standard! Media, as usual, gave them a pass. „ Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de enero de 2017

"Alguien hackeó al DNC , pero', como tiene el RNC, y por qué no respondieron ante las cosas terribles que hicieron y dijeron (como darle preguntas para el debate a H)? ¡Un doble estándar total! Los medios, como de costumbre, lo pasaron por alto", escribió el mandatario electo.En ese texto, Trump hace alusión al Comité Nacional Republicano (RNC) y al caso de las pistas sobre(H, en el tuit) antes de varios debates contra el senador Bernie Sanders, durante las primarias para designar al candidato presidencial demócrata, una revelación contenida en los correos electrónicos publicados por WikiLeaks.En declaraciones la semana pasada,en los ciberataques y dijo que iba siendo hora de "moverse hacia temas mayores y más importantes".Assange vive en la embajada ecuatoriana desde el 19 de junio de 2012, tras un largo proceso judicial en Londres sobre una petición de extradición cursada por Suecia para interrogarle sobre unos delitos sexuales supuestamente cometidos allí en 2010.Julian Assange teme ser enviado de Suecia a Estados Unidos, donde se enfrentaría a un tribunal militar por las miles de filtraciones hechas por su portal sobre el Gobierno de Washington.