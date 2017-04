Hazte un viaje al Caribe ¡simplemente ahorrando!

Sólo hay dos maneras de ganar más dinero. La primera es montando un negocio muy rentable o buscando un trabajo que te permita aumentar tu salario mental (sí, ese que piensas que te mereces pero que por definición nunca obtienes porque estás programado para algo menos). Y la segunda es creándote una política realista de contención del gasto... o lo que es lo mismo: ahorrar de una manera razonable y cantidades reales y no el medio euro de marca blanca en el detergente que sin duda limpia ¡mucho peor!



La pregunta es ¿se puede hacer y que se note a final de año?



La respuesta es que sí. Las asociaciones de consumidores aportan datos que pueden llevarnos a ahorros muy significativos tanto en nuestra cesta de la compra como en el pago de suministros. Tanto es el ahorro que sin duda podríamos hacer un viaje al Caribe para dos personas y en la suite de lujo.



Veamos:



1. Te va a parecer de Perogrullo, pero si fumas éste es sin duda el primer escollo que tienes que vencer. No hablamos de la falta de voluntad o de la salud, sino del desencuentro pecuniario que significa para tu bolsillo. ¿Una cajetilla? ¿Dos? Si consumes 10 cigarrillos al día y dejas de fumar ahorrarás al mes unos 68 euros, que son 826 al cabo del año. Con esto haz tu propia regla de tres. Si no fumas considéralo un ahorro de por sí.



2. La cesta de la compra. Es la gran pregunta: ¿Voy al lugar adecuado a comprar la comida? Si la respuesta es: voy al más cercano a mi domicilio entonces seguramente estás cometiendo un error. Según un estudio de la OCU publicado el pasado septiembre, se pueden ahorrar más de 900 euros al año en los supermercados. Esta "cesta de la compra" está compuesta por 231 productos. Incluye productos frescos (carne, pescado, frutas y verduras), envasados, higiene y droguería. Incluye productos de marcas líderes en su segmento y productos de marca blanca. Cada uno de los productos que la integran tiene un peso diferente en la cesta de acuerdo con la encuesta de presupuestos familiares elaborada por el INE. Con esta cesta el consumidor puede comparar exactamente el precio de los diferentes productos en todos los establecimientos.