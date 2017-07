El Ayuntamiento invierte en las fiestas de San Pedro 270.000 euros

Las recién finalizadas Ferias y Fiestas de San Pedro han supuesto para la arcas municipales un desembolso de más de 270.000 euros, según presentó la concejala de Cultura, María Eugenia Cabezas, quien quiso desgranar todas las cifras para continuar con el espíritu de transparencia en los gastos del Ayuntamiento de Zamora. Se trata de una cifra -a la espera de las últimas facturas- ligeramente superior a la de 2016, con 20.000 euros más. "Esto se debe a que hemos tenido algunos gastos imprevisto, como en la Feria de la Cerámica, ya que hemos tenido que hacer frente a la instalación eléctrica este año", explicó la concejala.

La cantidad también ha subido porque se han incrementado las partidas en otros campos. "Por ejemplo, 1.700 euros más en la Feria de la Cerámica, ya que se ha enriquecido con nuevas actividades". También los barrios de la periferia -desde Carrascal hasta Siglo XXI o Vista Alegre, además del parque León Felipe- han contado con juegos infantiles "que han tenido mucho público", o se ha incrementado la programación en el festival Mubaza. "El concierto de Serafín Zubiri con la Banda de Zamora también ha subido el desembolso con 5.500 euros más", añadió la concejala, junto a 3.300 euros más para actividades infantiles.

Visitantes en alza

Durante esos días, más de un millar de personas, en concreto, 1.109, acudieron a disfrutar de las Ferias y Fiestas de San Pedro de la capital y solicitaron información a la Oficina Municipal de Turismo para solicitar información sobre los principales atractivos e iconos de la ciudad. La cifra es similar al pasado año, con 1.044 visitantes registrados, si bien San Pedro "no es una fecha significativa que atraiga turismo de forma especial como ocurre con la Semana Santa", apuntan desde la oficina municipal una vez superadas las fiestas zamoranas. No obstante, no faltan familias, zamoranos de retorno y visitantes de provincias limítrofes que se acercan expresamente a Zamora para asistir a las tradicionales ferias del Ajo o la Alfarería y la Cerámica, e incluso a algún concierto puntual muy del gusto del viajero. Asturianos, vallisoletanos y salmantinos son los que más han acudido a Zamora "ex profeso" para alguna de las actividades de San Pedro. El resto de visitas no tiene vinculación alguna con los festejos.