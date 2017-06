Artesanía viva

"La crisis no es económica, es cultural. Hay oficios que han desaparecido, como la cestería o los herreros, otros tienen mal futuro, como la alfarería utilitaria, y la cerámica dependerá de que la gente aprecie su valor. Claro que los pequeños artesanos también tenemos nuestras armas, podemos fabricar pequeñas series, donde no llega la industria, para eventos especiales". La reflexión de Luciano Ceinos, ceramista de Paredes de Nava no es óbice para que sea optimista con el desarrollo de la Feria de Zamora que va "bien, sin más", a expensas de lo que ocurra el fin de semana. Mercedes Alonso, de Alfar Pereruela cree que marcar el programa de Ferias y Fiesta de san Pedro del 22 al 29 de junio cuando las ferias del Ajo y la Cerámica se prolongan hasta los días 1 y 2 de julio ha sido un error, porque ha podido lleva a la confusión a la gente. Espera, no obstante, que la Feria vaya bien, aunque "aún no hay tanta gente como otros años". La ceramista asturiana Rita Prendes también confía en que la cosa mejore, mientras Henar Herrero, de Orzuñaga (León), aporta una visión mucho más optimista, las cosas van bien, de público y ventas y sobre todo agradece el trato que reciben los artesanos en Zamora: "Nos miman".

La verdad es que hay cantidad y calidad para ver en las plazas de Viriato y Claudio Moyano. En la primera 41 alfareros, procedentes de Toledo (3), Jaén (2), Granada, Alicante, Valladolid, Córdoba, Portugal, Castellón, León (3), Cantabria), Salamanca (3), Coruña, Badajoz (2), Cáceres (3), Segovia, La Rioja, Almería y Orense. De Zamora hay cuatro de la capital, dos de Pereruela, dos de Moveros, uno de El Perdigón y otro de Arcos de la Polvorosa. Hay cuatro puestos de cerámica antigua. Entre los ceramistas hay presencia de Asturias (6), Palencia y León (5), Valladolid y Madrid (4) , Zamora (4, de Benavente, Andavías, Puebla de Sanabria y Gamones), Burgos (3), Segovia, Salamanca, Cantabria y Portugal (2) y Castellón, Ávila, Córdoba, Bilbao, Alicante, Soria, Ciudad Real, Pontevedra, Sevilla, Castellón, Coruña y La Rioja.

En la jornada de hoy se espera el fallo del I Certamen de Barro Herminio Ramos Pérez, cuyas piezas (jarras) están accesibles al público en general en el Museo Etnográfico. Y este centro tiene visitas guiadas a las 11.00, 12.00 y 13.00 horas, además de una proyección de la película "La Vasija" con posterior coloquio con su autora, Rafaela Pareja. Ambas actividades, claro, relacionadas con el mundo de la cerámica y la alfarería popular.