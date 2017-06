Ferias y Fiestas de San Pedro 2017: "Todos los fines de semana hay agresiones", según Toffana

Cuando las cuarenta integrantes del colectivo Toffana lanzaron al iniciativa del brazalete morado para ofrecer apoyo a chicas que sufran agresiones machistas no esperaban tener la repercusión que pronto han alcanzado. Ayer mismo, convocaron a las zamoranas que quisieran conocer de cerca el propósito del grupo y aparecieron más de un centenar de jóvenes dispuestas a colaborar, repartiendose fragmentos de tela morada que lucirán en las fiestas que comienzan hoy mismo.

"Queremos concienciar a las chicas de las agresiones que se sufren en la calle, sobre todo en las fiestas, ofrecerles un punto de apoyo y enseñarles cómo actuar", explica María Mayor, miembro de Toffana. Pero, ¿realmente existe un problema serio de agresiones a chicas? "Todos los fines de semana pasa, pero en la mayoría de los casos la Policía no puede hacer nada porque no hay pruebas", expone Laura Belver, quien detalla: "Cuando un tío te toca el culo, los agentes no pueden actuar, pero nosotras sí podemos acompañar y apoyar a esa persona". Ayer, en los jardines del parque de San Martín, dieron un paso más en esa labor de información y "concienciación" a la que apuntan.

Y ya se sabe, entre jóvenes no hay problema de convocatoria. El WhatsApp se ha convertido en el mejor aliado para difundir los propósitos del colectivo. En todo caso, desde Toffana matizan: "No somos perros policía". Es decir, que las fiestas son para divertirse, "somos muchas y cuando alguna no pueda llevar el brazalete para ayudar no pasará nada", explica María Mayor.

Polémicos tuits

Y en el ambiente de San Pedro perdurarán los polémicos tuits del la peña "Trimbeles". "Nos parece muy mal que se publique eso y que se rían de nosotras a la cara", sostienen con rotundidad. Para estas jóvenes, "ellos no tienen credibilidad, porque la misma persona que dijo que no había hecho nada fue quien publicó los tuits y después los borró".

De cualquier modo, el colectivo Toffana tiene previsto hablar con la Concejalía de Juventud y no descarta hacerlo con los peñistas de los polémicos mensajes. Ellos por su parte, también tienen una cita con la titular del área, Soraya Merino.