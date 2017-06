Programa de las Ferias y Fiestas de San Pedro 2017 en Zamora

Jueves, 22 de junio

20.00.- Inauguración "VI FERIA DE DÍA".

21.00.- DESFILE DE GRUPOS DE GIGANTES Y CABEZUDOS, grupos tradicionales y peñas para recibir a la Gobierna en el Puente de Piedra. Recorrido: Plaza Mayor, C/ Ramos Carrión, C/ Alfonso XII, Pza. Santa Lucía, C/ Puente y Puente de Piedra. El regreso se realizará por Puente de Piedra, Pza. Santa Lucía, C/ Zapatería, C/ Balborraz hasta la Plaza Mayor.

21.00.- Actuación grupo AZABACHE. La Marina.

22.00.- JAZZAMORA SAN PEDRO 2017. "Suricato Morse" Plaza de la Catedral.

22.30.- INICIO FERIAS Y FIESTAS DE SAN PEDRO 2017. Leyenda de la Gobierna. Chupinazo y lluvia de confetti. Plaza Mayor.

23.00.- V DJ CONTEST EUROPA BAILA 2017 con la participación del DJ BRIAN CROSS. Lugar: Plaza Mayor

Viernes, 23 de junio

17.00 a 22.00.- GYMKANA PARA PEÑAS FESTIVAS "THE SUMMER GAMES 2017". Lugar: Ciudad Deportiva. https.//www.facebook.com/ sanpedroinolvidable/

18.00 a 21.00.- PARQUE INFANTIL Y JUVENIL. La Marina. Colabora: Caja Rural y Toyota Automoción Vía de la Plata.

18.00 a 19.00.- CHOCOLATADA PARA LA TERCERA EDAD. Lugar: La Marina. Churrería Carolina

19.00.- MUBAZA FEST 2017. Bajada de San Martín. Mr Simón Hell - N´Vela - Yo y Peter Pan - Alfonso Acedo 19.00.- Pasacalles a cargo de la Escuela del Grupo de Coros y Danzas "DOÑA URRACA". Recorrido: Pza. de la Marina, Santa Clara, Pza. Mayor, Pza. Viriato.

19.00 a 21.00.- Animación PARQUE DE LOS JUEGOS para toda la familia. Barrio de Carrascal. Plaza del Barrio.

20.30.- Actuación y animación a cargo de SALSA ZAMORA. Monitor: Oscar Sosa. Lugar: La Marina.

20.30.- FUNKY FUSIÓN "La ilusión también se baila". Lugar: Teatro Principal. Entradas: 3 euros

20.45.- MISA FLAMENCA. Cante: Manolo Simón. Toque: Pascual de Lorca. Lugar: Iglesia de San Juan.

21.30.- CONCIERTO A CARGO DE SERAFÍN ZUBIRI y la BANDA DE MÚSICA DE ZAMORA. "Recordando a Nino Bravo".

Precio entrada 3 euros; dos entradas 5 euros y cuatro entradas 9 euros. Puntos de venta: Oficinas de Caja Rural.

Lugar: Plaza de la Catedral

23.30.- ORQUESTA MANIQUÍ SHOW. Plaza Mayor. LA NOCHE DE SAN JUAN

23.00.- HOGUERA DE SAN JUAN. Lugar: Aparcamiento de la Ciudad Deportiva. Organizan: Peñas Zamoranas.

23.30.- RENOVATION EXPERIENCE. Discoteca Móvil. Lugar: Aparcamiento de la Ciudad Deportiva

Sábado, 24 de junio

10.30 a 14.00 y de 16.30 a 21.30.- PAINTBALL EN VALORIO. Paintball infantil: 7 a 15 años. Paintball adultos: más de 16 años. Inscripción infantil: 3 euros. Inscripción adulto 5 euros. Información e inscripciones: del 15 al 22 de junio. 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 20,00 horas. Caseta de la Marina.

10.30.- Apertura Exposición Gigantes y Cabezudos (Zamora y Montblanc). Lugar: antigua estación de autobuses. Horario ininterrumpido hasta las 20.00 horas. Entrada libre.

11.00.- Pasacalles de la Asociación de Tamborileros Zamoranos por la margen izquierda de Zamora. Recorrido: Pz. San Frontis, C/ Fermoselle, Pz. Santa Cruz, Pz. Bermillo de Sayago, C/ José Regojo, C/ Peñausende, Pz. de las Canteras del Raposo, C/ Salamanca para finalizar en el Puente de Hierro.

11.00 a 14.00.- PARQUE INFANTIL Y JUVENIL. La Marina. Colabora: Caja Rural y Toyota Automoción Vía de la Plata.

17.30.- ZAMORA, AMOR DE LA Z A LA A. Campeonato Breakdance "Breaking Shock". Lugar: Plaza Sagasta. Organiza: Valenciana Shock. #zamoraamordelazalaa

18.00 a 21.00.- PARQUE INFANTIL Y JUVENIL La Marina. Colabora: Caja Rural y Toyota Automoción Vía de la Plata.

19.00.- Concentración de participantes y colectivos ataviados con la indumentaria popular propia de las comarcas zamoranas en la Plaza del Maestro para asistir a la MISA TRADICIONAL ZAMORANA y salida de la comitiva acompañada de diversos intérpretes y grupos de música tradicional de Zamora. Recorrido: Calle de San Torcuato, Pza. de Sagasta, Calle Renova, Pza. Mayor, C/ Ramos Carrión, Pza. Viriato, Rúa de los Francos, Pza. de San Ildefonso (por el arco), Pza. Fray Diego de Deza, Pza. de Arias Gonzalo, C/ Obispo Manso, Pza. Antonio del Águila y entrada a la S.I. Catedral por la Puerta del Obispo. Organiza: Mujeres en Igualdad - Zamora.

20.00.- MISA TRADICIONAL ZAMORANA. Lugar: Santa Iglesia Catedral. Eucaristía en la solemnidad de San Juan Bautista.

Misa tradicional zamorana interpretada por los grupos "Tradinova", "La Morana" y A.C. "Puernatus" de Andavías. Colabora: Ilmo. Cabildo Catedral de Zamora. A su término, salida de los participantes por la Puerta del Obispo y baile popular

20.00.- Desfile de gigantes y cabezudos El Cerco de Zamora de Capitonis Durii y Amics dels Gegants de Montblanc (Tarragona). Recorrido: Desde la avenida de la Plaza de Toros, Ronda de San Torcuato, Pza. de Alemania, Alfonso IX, Santa Clara para proseguir por Constitución, San Andrés y plaza Mayor, tras un descaso regreso por Mariano Benlliure, Cuesta de San Vicente, Riego, San Torcuato,Benavente, Santa Clara hacia la antigua estación de autobuses.

20.30.- FUNKY FUSIÓN "La ilusión también se baila". Lugar: Teatro Principal. Entradas: 3 euros.

20.30.- "BAILA CONTRA EL CANCER" (2ª edición). Masterclass solidaria de Zumba a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Lugar: La Marina. Entrada solidaria con camiseta (5 euros). Caseta Municipal Pz. Castilla y León (quiosco).

20.30.- CONCIERTO DE SAN JUAN. "Un paseo por la zarzuela". Compañía Mundo Zarzuela-Artae Lírica. Lugar: Teatro Auditorio Caja España-Duero "La Marina". Patrocina: Ayuntamiento de Zamora. Organiza: Asociación Zamorana de la Música "Bellas Artes". Entradas: 15 euros. Punto de venta: Caseta municipal en la Pz. Castilla y León. Del 20 al 24 de junio: 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.00

21.00.- ACTUACIÓN ASOCIACIÓN ETNOGRÁFICA DON SANCHO. Música y baile tradicional de Zamora. Lugar: Plaza Mayor.

21.00.- CONCIERTO DE ROSENDO. Lugar: Auditorio Municipal

Ruta de la Plata. 21.00.- Un poquito de cianuro / 22.00.- La desbandada / 23.30.- ROSENDO. Entradas: anticipada: 10 euros - taquilla: 14 euros. Puntos de venta: La Cueva del Jazz y www.ticketea.com

22.30.- XLVII FESTIVAL DE FLAMENCO. Lugar: Plaza de la Catedral. Presenta: Celedonio Pérez. Cante: El Cabrero, María Vargas, Diego Agujetas, Manolo Simón y Amparo Agujetas. Toque: Pascual de Lorca, Alberto San Miguel, Manolito Herrera y Juan Manuel Moneo. Baile: FAMILIA TIO JUANE Maria José Franco, Juan Manuel Moneo, Niño de la Fragua y Manuel de la Fragua. Palmeros: Luis Santiago y Juan Peña. Entradas: Anticipada: 30 € / Taquilla: 35 €.

Puntos de Venta: Caja Rural de Zamora (Ofic. principal), Cristalerías Lantarón, Cristalería Eurocris, Caseta de la Plaza de Castilla y León.

22.30.- ZAMORA AMOR DE LA Z A LA A. #BESEAME SAN PEDRO

2017. Lugar: Plaza Sagasta. Organiza: Valenciana Shock. #zamoraamordelazalaa

23.00.- GALA "CON SABOR ZAMORANO". Lugar: Patio del Seminario de San Atilano. Coros y Danzas Doña Urraca, Lucía Gonzalo, Banda de Cornetas y Tambores Jesús Nazareno de Villaralbo y Grallers Amics dels Gegants-Montblanc. Entrada libre hasta completar aforo.

23.30.- ORQUESTA FACTORY. Lugar: Plaza Mayor

Domingo, 25 de junio

10.00.- XVII CONCENTRACIÓN INTERNACIONAL CITRÖEN 2CV Y DERIVADOS. 8º Aniversario Hermanamiento con Bicavalaria do Minho-Braga. Exposición de vehículos. Lugar: Plaza Mayor. 13.30: Pasacalles a son de claxon por las principales calles de la ciudad.

11.00 a 14.00.- II RAID AYUDA AL REFUGIADO A FAVOR DE LA ONGD ACCIÓN NORTE. Carrera de orientación urbana con pruebas de aventura, kayak, tiro con arco, escalada... Lugar: Plaza de la Marina. Inscripciones: www.smartchip.es y www.accionorte.es

11.00 a 14.00.- PARQUE INFANTIL Y JUVENIL

Lugar: La Marina. Colabora: Caja Rural y Toyota Automoción Vía de la Plata.

12.00.- "Zamora Cercada a vista de Gigantes, Títeres y Cabezudos" de Daniel Pérez. Teatro Principal. Entrada: 5 euros.Venta de localidades: taquilla del Teatro y en la web www.entradas.com

13.00.- MUBAZA FEST 2017. Lugar: La Marina (zona Templete). 1ª BATALLA DE BANDAS. Lulú&The Rockets (Salamanca)Vs Reverbtones. Artistas invitados: Swing Zamora (Clase de iniciación y batalla de baile), y desde Bilbao, Augusto Gonzalez Baños y sus "Katxarrismos" (Taller Luthier Didleybow y actuación musical)

18.00 a 21.00.- PARQUE INFANTIL Y JUVENIL. La Marina. Colabora: Caja Rural y Toyota Automoción Vía de la Plata.

18.00.- MUBAZA FEST 2017. Lugar: La Marina (zona Templete).

2ª BATALLA DE BANDAS. Mogollón de Judas Vs Soilent.

Actuación del grupo Mendel y Sodding

20.30.- ESPECTÁCULO INFANTIL "LA BELLA Y LA BESTIA". Lugar: Auditorio Ruta de la Plata. Entradas: anticipada: 10 euros. Taquilla: 15 euros. Puntos de venta: Librería Semuret, Multidisco Zamora y taquilleando.com

20.30.- TANGO ARGENTINO. Asociación Cultural de Tango Argentino "Danzarín Zamora". La Marina. Colabora: Coca-Cola

20.30.- CONCIERTO DE ALOLLANO. Plaza de la Catedral

22.00.- Concierto de MARKY RAMONE y BURNING. A continuación Dj Jah Vi Kin Goo. Lugar: Plaza Mayor.

Lunes, 26 de junio

11.00 a 14.00.- PARQUE INFANTIL Y JUVENIL. La Marina. Colabora: Caja Rural y Toyota Automoción Vía de la Plata.

18.00 a 21.00.- PARQUE INFANTIL Y JUVENIL.La Marina. Colabora: Caja Rural y Toyota Automoción Vía de la Plata.

20.00.- Espectáculo infantil "DIESTRO Y SINIESTRO". Compañía Higiénico Papel Teatro. Parque de la Marina.

21.00.- XXV MUESTRA DE FOLKLORE. AI! (Portugal), A.C. "Tarasca del Duero", A.E. "DON SANCHO. Plaza de la Catedral.

22.00.- CONCIERTO "RAPHAEL" *** CONCIERTO CANCELADO ***. Lugar: Auditorio Ruta de la Plata. Entradas: filas 1 a 6: 50 euros / filas 7 a 10: 45 euros / filas 11 a 14: 40 euros / filas 15 a 20: 35 euros / filas 21 a 24: 30 euros / gradas: 25 euros. Puntos de Venta: el Corte Inglés, Pandora entradas, Marcaentradas, Vayaentradas, web Raphael, Oficinas Caja Rural de Zamora.

22.30.- ORQUESTA MALIBÚ. Plaza Mayor

1.30.- Macro discoteca DIAMOND de Zamora. Plaza Mayor

Martes, 27 de junio

11.00 a 14.00.- PARQUE INFANTIL Y JUVENIL. La Marina. Colabora: Caja Rural y Toyota Automoción Vía de la Plata.

11.30 a 13.30.- Animación PARQUE DE LOS JUEGOS para toda la familia. Barrio Siglo XXI. Parque Central del Barrio

18.00 a 21.00.- PARQUE INFANTIL Y JUVENIL. La Marina. Colabora: Caja Rural y Toyota Automoción Vía de la Plata.

19.00 a 21.00.- Animación PARQUE DE LOS JUEGOS para toda la familia. Barrio de Pinilla. Calle Peñausende (parque)

21.00.- XXV MUESTRA DE FOLKLORE.Tarna (León), Grupo "La Nota", A.C. "Tradición y Música Popular". Lugar: Plaza de la Catedral.

21.00.- Escuela de Baile CARMEN LEDESMA "Preludio y Danza "Guiño Español". Teatro Principal. Entradas: 7 euros.

22.00.- XIII CONCURSO DE KARAOKE CIUDAD DE ZAMORA.

Organiza: Pereruela de Electricidad Blanco y Karaoke Blanco. Lugar: Plaza de la Marina.

22.00.- Concierto CORIZONAS. Telonero: Julián Maeso. A continuación Dj. Grotesque. Lugar: Plaza Mayor

Miércoles, 28 de junio

10.00 a 22.00.- SOHO MERCADO. Mercado al aire libre de la Asociación de comerciantes ZONA T. Lugar: C/ Santa Teresa (tramo entre C/ Amargura y Lope de Vega) Degustación de productos zamoranos con la colaboración de D.O. Arribes Bodega "Hato y Garabato", D.O. Queso Zamorano, M.G. Chorizo zamorano, M.G. Harina Tradicional, Agroberry y Valenciana Shock. Degustación de arroz ofrecido por El Portón. Música y diversión.

11.00 a 14.00.- PARQUE INFANTIL Y JUVENIL. La Marina. Colabora: Caja Rural y Toyota Automoción Vía de la Plata.

11.30 a 13.30.- Animación PARQUE DE LOS JUEGOS para toda la familia. Barrio de Vista Alegre. Lugar: Calle Palencia

13.00.- Charla abierta con los pilotos de la Patrulla Águila. Teatro Principal. Entrada libre hasta completar aforo.

18.00.- POWERFULL COLOR RACE. Lugar: Parking de la Ciudad Deportiva. Precios: 12 euros. Peñas anticipada. // 15 euros. Adulto normal anticipada // 25 euros. Adulto + niño (menor de 13 años) anticipada. Posteriormente se incrementará en 3 euros. Venta de entradas: Autoescuela Campus. Más info: https://www.facebook.com/PowerFullColorRace

18.00 a 21.00.- PARQUE INFANTIL Y JUVENIL. La Marina. Colabora: Caja Rural y Toyota Automoción Vía de la Plata.

19.00 a 21.00.- Animación PARQUE DE LOS JUEGOS para toda la familia. Lugar: Parque de León Felipe

20.00.- Pasacalles de gigantes y cabezudos de la Asociación Cultural Capitonis Durii de Zamora. Recorrido: Av. Plaza de Toros, Ronda de San Torcuato, Pza. de Alemania, San Torcuato, Benavente, Santa Clara, Pza. Sagasta, Renova, Pza. Mayor, (sin dar vuelta), Ramos Carrión y Pza. de Viriato para retornar por Ramos Carrión, Pza. Mayor, Renova, Pza. Sagasta, Santa Clara, Alfonso IX, Pza. de Alemania, Ronda de San Torcuato y Av. Plaza de Toros.

20.30.- INAUGURACIÓN XLVI FERIA DE LA CERÁMICA Y ALFARERÍA

POPULAR. Del 28 al 2 de Julio. Actuación de Aula de Folklore "La Morana". Plaza de Viriato y Pz. de Claudio Moyano. Patrocina: Caja Rural. Colabora: HILED 20.30.- Premios Mercurio y Vulcano y Medallas a la Actividad Comercial e Industrial. Lugar: Teatro Ramos Carrión. Organiza: Cámara Oficial de Comercio e Industria.

21.00.- XXV MUESTRA DE FOLKLORE. Zaragata (Salamanca), Homenaje a María Domínguez. Matilla de Robledo de Sanabria, Aula de Folklore Urbano "La Morana". Plaza de la Catedral.

21.00.- LA TIJERA teatro. "Oasis Cabaret". Lugar: Teatro Principal. Entrada: 6 €

22.00.- V EDICIÓN "LA NOCHE DE LAS VELAS" Homenaje a Miguel Hernández a cargo de Luis del Olmo, Luis Santana (Barítono) y Antonio López Serrano (pianista). Lugar: Patio Claustral del Seminario. Plaza de San Atilano.

22.00.- XIII CONCURSO DE KARAOKE CIUDAD DE ZAMORA.

Finales. Organiza: Pereruela de Electricidad Blanco y Karaoke Blanco. Lugar: Plaza de la Marina.

23.00.- CONCIERTO "HUECCO". Lugar: Plaza Mayor. A continuación el DJ "MYGAL X"

Jueves, 29 de junio

11.00 a 14.00.- PARQUE INFANTIL Y JUVENIL. La Marina.

Colabora: Caja Rural y Toyota Automoción Vía de la Plata.

11.00.- PASACALLES DE GIGANTES Y GIGANTILLAS CIUDAD DE ZAMORA.

Asociación Cultural Tradición y Música Popular.Recorrido: Parque del Castillo, Rúa de los Francos,

Rúa de los Notarios, Pza. de Viriato, Pza. Mayor, C/ Renova, Pza. Sagasta, Santa Clara regresando por el mismo recorrido al punto de salida.

12.00.- EXHIBICIÓN DE JUMPFIT (camas elásticas). Lugar: Parque de la Marina. Organiza: Gimnasio Fitness 10 (C/ Fuentelarrreina 14.

12.00.- Exhibición aérea de LA PATRULLA ÁGUILA. Sobrevolará la zona noreste de la ciudad, Castillo, zona de Olivares y Río Duero.

12.00.- Espectáculo Infantil TODOS A BORDO. Compañía Botarate. Lugar: Parque León Felipe

12.30.- MUBAZA FEST 2017. Lugar: Plaza del Seminario. Solfalicias - Hukelberry

13.00.- INAUGURACIÓN FERIA DEL AJO. Días 29 y 30 de junio.

Lugar: Avd. Tres Cruces. Patrocina: CAJA RURAL

18.00 a 21.00.- PARQUE INFANTIL Y JUVENIL. La Marina. Colabora: Caja Rural y Toyota Automoción Vía de la Plata.

18.30.- MUBAZA FEST 2017. Lugar: Plaza del Seminario Rosa y Adrían - Neo - Charly & los Versos Sueltos – Remembering The Doors.

19.00.- PASACALLES a cargo de la A.C. CAPITONIS DURII DE ZAMORA. Recorrido: Av. Pza. de Toros, Condes de Alba y Aliste, Av. Víctor Gallego, Av. Tres Cruces, Victor Gallego, Pza. de Alemania, Ronda de San Torcuato para finalizar en Av. Pza. de Toros. Patrocina: CAJA RURAL

19.00.- MUDANZA DE MÚSICA, BAILE E INDUMENTARIA TRADICIONAL.

Pasacalles y actuaciones de los grupos de baile y pandereta del AULA DE FOLKLORE LA MORANA. Recorrido: Plaza de la Marina, Santa Clara, Sagasta, Plaza Mayor y Plaza de Viriato.

20.00.- Pasacalles a cargo de la Asociación de Tamborileros Zamoranos. Recorrido: Av. de la Tres Cruces, Pz. de Alemania, Alfonso IX , C/ Santa Clara, Pz. Mayor, C/ Ramos Carrión, Pz. de Viriato, Pz. de Claudio Moyano.

20.00.- Espectáculo de baile a cargo de ESCUELA DE BAILE ESCENA con los campeones de España de salsa DAVID Y MARIA.

Lugar: Parque de la Marina.

21.00.- LA TIJERA teatro. "Oasis Cabaret". Lugar: Teatro Principal. Entrada: 6 €

21.00.- Voces amigas zamoranas mano a mano: SOLEDAD LUNA y JUAN CARLOS VEGA. Lugar: Plaza de la Catedral.

21.30.- ORQUESTA LA HUELLA. Lugar: Plaza Mayor.

23.30.- ESPECTÁCULO DE FUEGOS ARTIFICIALES. Lugar: Playa de los Pelambres.

XLVI FERIA DE LA CERÁMICA Y ALFARERIA POPULAR € II EXPOSICIÓN FERIA DE LA CERÁMICA Y ALFARERIA POPULAR. Del 28 de junio al 2 de julio Museo Etnográfico de Castilla y León Espacio de Recepción principal. Exposición de piezas que participan en el Certamen con la temática "JARRAS: "DESDE LOS ORÍGENES HASTA HOY" Entrada libre I CERTAMEN DEL BARRO "HERMINIO RAMOS PÉREZ" € I JORNADAS DE CERÁMICA Y ALFARERÍA Proyección/Charla: "La Vasija" a cargo de Rafaela Pareja.

Día: 29 de junio. Hora: 20.00. Museo Etnográfico de Castilla y León. Proyección/Charla: "Almas de Barro" a cargo de Dani Keral. Día: 30 de junio. Hora: 20.00. Museo Etnográfico de Castilla y León.

Proyección: Varios Documentales

- La Alfarería de Alba de Tormes

- Hecho en Jiménez. Alfarería tradicional en Jiménez de Jamuz.

- Olegaria, la alfarera.

Día: 1 de julio. Hora: 20.00

Lugar: Salón de actos del Museo Etnográfico de Castilla y León.

€ VISITAS TEMÁTICAS en torno al barro y exposición de cerámica y alfarería popular y posterior entrega de premios. (Mariel Rodríguez). El Museo Etnográfico de Castilla y León ofrece visitas temáticas en torno al oficio de alfarero y a las piezas más representativas de la provincia, con un recorrido especial por los fondos del Museo

29 de junio: 10.00 y 13.00 horas

30 de junio: 11.00, 12.00 y 13.00 horas

1 de julio: 11.00, 12.00 y 13.00 horas

Máximo 10 personas por visita. Entrada libre.

€ TALLER DEL BARRO

Durante los días de celebración de la Feria se realizarán demostraciones en vivo en las que un alfarero trabajará el barro.

€ ACTUACIONES MUSICALES

"MÚSICAS TRASHUMANTES" a cargo de Carlos Herrero. Día 29 de junio. Hora: 13.00 y 19.00. Plaza de Viriato.

Actividades de las peñas zamoranas

GYMKANA PARA PEÑAS FESTIVAS "THE SUMMER GAMES"

2017". 23 de junio. Lugar: Ciudad Deportiva De 17.00 a 22.00 Horas. https.//www.facebook.com/sanpedroinolvidable/

KARAOKE PEÑAS

27 y 28 de junio. Lugar: La Marina. 18.30. Organiza: Pereruela de Electricidad Blanco y Karaoke Blanco.

OTRAS ACTIVIDADES

DEL 26 AL 28 DE JUNIO. MERCADO ARTESANAL SOLIDARIO. A favor de la bolsa de caridad de la Cofradía de la Virgen de la Concha. Claustro del Colegio Universitario Horario: de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00

DÍA 30 DE JUNIO. CONCIERTO "LOVE OF LESBIAN". Auditorio Municipal Ruta de la Plata. Apertura de puertas: 21.00, Inicio concierto: 22.00. Entradas: Anticipada: 20 euros más gastos. Taquilla: 25 euros. Puntos de venta: www.ticketea.com, Pub Avalon, Tienda Mirror Mirror, La Pinta de Oro. Organiza: Let Zed Live.

DÍA 1 DE JULIO. " CUADROS DE HUMOR." NATUS JOVEN. 20.00. Teatro Elvira Fernández. Entrada gratuita hasta completar aforo