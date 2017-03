MUNDIALES DE SIERRA NEVADA

Josito Aragón: ´Hay que pasar página y pensar ya en el Big Air´

Tras no acceder la final de slopestyle, el granadino se quiere centrar en su disciplina favorita

EFE / GRANADA El andaluz José Antonio Aragón, que no pudo clasificarse para la final de slopestyle de snowboard del sábado de los Mundiales de Sierra Nevada 2017 al ser eliminado en la calificación, disputada este jueves en el Snowpark Sulayr. En declaraciones a Efe ha afirmado que "hay que pasar página y pensar ya en el Big Air", su mejor disciplina.

"Me lo he pasado bien, pero no ha podido ser y en las dos rondas me he caído en el mismo salto. Y no me he podido clasificar", indicó el granadino 'Josito', que debuta en unos Mundiales en casa y con 16 años.

"Estar en un Mundial ya es para estar muy contento. Más aun si es en casa. En slopestyle no he competido mucho esta temporada y los saltos eran muy técnicos; así que no pudo ser. Hay que pasar página pronto y pensar ahora en el Big Air", indicó Josito.

"Ahora tengo cuatro días para prepararlo lo mejor posible. El deporte es así, hay que pensar ya en la próxima prueba", declaró el boarder andaluz.