ESQUÍ NÓRDICO

Adrián Solano, el Moussambani del esquí

Un esquiador de fondo venezolano compite en el Mundial días después de ver la nieve por primera vez

REDACCIÓN El deporte de alta competición ha dejado para la historia cientos de imágenes memorables, y no todas de éxito y gloria deportiva.

En el año 2000, en los Juegos de Sydney, el guineano Eric Moussambani dejó atónitos a los espectadores con su actuación en la piscina olímpica. De repente, un nadador torpe e inexperto aparecía compitiendo junto a los mejores del mundo ante la sorpresa de todos. Su imagen sufriendo para terminar la prueba conmovió al mundo del deporte.

Ahora, el venezolano Adrián Solano se ha erigido en un nuevo Moussambani, aunque esta vez en el Mundial de Lathi (Finlandia) de Esquí Nórdico. Sus dificultades sobre los esquís y, a la vez, su tenacidad han dado la vuelta al mundo.

El deportista, deportado por Francia acusado de inmigrante ilegal, logró un hueco para competir pese a que vio la nieve por primera vez al llegar a Finlandia hace unos días. El miércoles se calzó los esquís y se estrenó en la prueba de 10 kilómetros. Su actuación, a punto de caerse en varias ocasiones, debió de recordar al público local a aquel nadador guineano de las Olimpiadas. A mitad de recorrido, muy rezagado, rompió los bastones y, además, fue descalificado, lo que no le impidió terminar la carrera.

Pero, no contento con ello, Solano volvió a la carga este jueves en la prueba de sprint, de 1,6 kilómetros. Ante la mirada atónita de los espectadores, que vieron como el ruso Serguei Ustiugov marcaba un tiempo de 3 minutos, 11 segundos y 72 centésimas, el representante de Venezuela luchaba contra sí mismo para cruzar la meta. Hasta que al final lo hizo, a una distancia de 10 minutos del ganador.

Solano culminó así su anhelo, después de un percance en París. La policía gala sospechó allí de sus dotes como esquiador y lo acusó de inmigrante ilegal. Tras declarar ante un juez y asegurar que entrenaba con patines, fue deportado a su país, un problema que no le impidió finalmente volar hasta Finlandia y cumplir su sueño. "Es la primera vez que vi la nieve y fue superemocionante", dijo después de competir.

"Cuando la risa se vuelve ofensa deja de tener chiste"

El esquiador venezolano, no obstante, no se ha tomado muy bien las bromas que han surgido en las redes sociales tras su actuación. Así, Solano lamentó las "ofensas" que ha recibido y aseguró que continuará ofreciendo su "mayor esfuerzo" en las pistas.

"Yo también me río de mis caídas, pero cuando la risa se vuelve ofensa e insulto deja de tener chiste", dijo en entrevista con la emisora privada Unión Radio.

"Lo de Adrián Solano no es admirable, no es loable, no es digno así haya dado lo mejor de sí. El deporte merece respeto (y) el país también", escribió un usuario de Twitter.

Por su desempeño Solano fue catalogado por los medios de su país como "el peor esquiador de todos los tiempos", aunque él parece no darle importancia a estos dichos y señaló que tiene "invitaciones para entrenar en Rusia, Bélgica, Polonia y Finlandia".