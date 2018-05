Mercadona retira su Bebida Fresa Plátano Soja por contener trazas de leche

El grupo alimentario J. García Carrión ha comunicado a Mercadona que proceda a retirar de sus supermercados el lote L-D068DA, con caducidad de 3 de septiembre de 2018, relativo a su producto de minibrick de Bebida Fresa Plátano Soja Hacendado porque contiene trazas de proteína de leche de vaca.

Este movimiento se ha realizado de forma coordinada con las autoridades sanitarias de la Comunidad Valenciana, dentro del marco de colaboración conjunto que tienen estipulado para este tipo de situaciones, han informado Mercadona y J. García Carrión en una nota de prensa.

Ambas compañías han señalado que se ponen a disposición de los clientes que posean el lote citado de este producto para que puedan devolverlo y se les reintegre el importe del mismo en cualquier establecimiento de la cadena.

Han aclarado, no obstante, que el producto es totalmente seguro para aquellas personas que no tienen alergia a la proteína de leche de vaca y han explicado que ante cualquier duda o pregunta sobre el particular, los clientes pueden llamar al teléfono gratuito de atención al cliente de J. García Carrión (96 875 81 75) o al de Mercadona (900 500 103).

Del mismo modo, la información estará disponible en las webs de ambas compañías. Desde el grupo J. García Carrión han agregado que llevan desde 1890 "garantizando la calidad y la seguridad alimentaria de nuestros productos" y han pedido disculpas a los clientes "por las molestias que les hayamos podido ocasionar".