Renfe lanzará en 2019 un nuevo AVE 'low cost'

Renfe lanzará en 2019 un nuevo servicio de Alta Velocidad (AVE) 'low cost' e inteligente, con billetes entre un 20% y un 25% más baratos y todas las nuevas tecnologías, que se denominará EVA y que tiene como fin último atraer al tren a nuevos viajeros, especialmente a los jóvenes.



Así lo ha anunciado este martes el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, quien indicó que el nuevo servicio de AVE comenzará a circular por la línea Madrid-Barcelona y tendrá El Prat de Llobregat como centro de operaciones.





Posible tarifa plana de AVE

Renfe prevé iniciar este AVE 'low cost' con una oferta dey transportar así 1,05 millones de pasajeros anuales. De ellos, 400.000 viajeros se habrán robado al coche y 250.000 serán fruto de la nueva movilidad que genere el propio servicio.La compañía lanzará así este nuevo servicio un año antes de que en 2020 else abra a la competencia y la operadora tenga que comenzar a competir con eventuales nuevos operadores privados."Queremos ser capaces de adelantarnos y programar nuestras acciones en este proceso de liberalización", indicó en este sentido el ministro durante la presentación del nuevo servicio. "Si permaneciéramos inmóviles, terminaríamos perdiendo el liderazgo que tiene España y es el momento de avanzar", añadió.Por el momento, con el nuevo EVA,que presenta, especialmente en determinados segmentos de demanda, como son los jóvenes, el coche y los nuevos sistemas de movilidad compartida que promueven plataformas como 'BlaBlaCar', toda vez que el AVE convencional ya ha ganado la batalla al avión en los viajes dentro de la Península y que el nuevo servicio incluirá la posibilidad de completar el viaje con conexiones puerta a puerta.Renfe comenzará a prestar este nuevoen la línea Madrid-Barcelona, por ser la que presenta "un mayor potencial de tráfico y posibilidades de transferencia de viajeros hacia el tren". No obstante, su objetivo es ir extendiendo progresivamente este servicio a otras líneas de Alta Velocidad.El nuevo servicio de Renfe, que contará con la denominación de EVA (AVE al revés), un "nombre de mujer", según destacó el ministro, y se terminará de definir en cuanto a sumediante un proceso de participación abierto a las aportaciones de los usuarios.No obstante, EVA ya tiene definidos sus principales características, que pasan por un precio más "competitivo" y su apuesta por aprovechar al máximo todo el potencial que ofrecen las nuevas tecnologías para prestar un servicio más personalizado e incluso puerta a puerta.Así en cuanto al precio, De la Serna avanzó quemás baratos respecto a los del AVE convencional. Además, tendrá precios para "premiar a los viajeros recurrentes" e incluso se sopesa la posibilidad de articular una "tarifa plana"."Se trata de que el tipo de viaje y el precio puedan configurarse en función de cada viajero aproximándonos al máximo en la personalización del servicio", apuntó De la Serna.Renfe introducirá en el nuevo servicioAsí, el EVA no tendrá billete físico, sólo digital, e incluso contará con identificación biométrica. Además, integrará todos los servicios de transporte que se contraten con el billete de tren.Se da la circunstancia de que el nuevo servicio permite complementar el viaje en tren con otros servicios de transporte urbanos, como son taxis, cercanías, metro, autobús o coche de alquiler para poder ofrecer así al viajero soluciones de punto a punto.Asimismo,y una comunicación continua con el viajero a través de una 'App', que aportará con información sobre el viaje, el trayecto y actividades de interés en el lugar del destino, entre otros aspectos.El propio tren se adaptará a las nuevas necesidades que demandan los viajeros, al contar con una sala infantil, espacios para viajes en grupo, y con un vagón multifuncional que sustituirá al tradicional vagón-cafetería. Además, estarán habilitados para transportar mascotas y otro tipo de equipaje, como pueden ser unos esquís.Para comenzar a prestar este servicio, Rdotándolos de vagones con mesas de seis asientos para que las familias y grupos puedan viajar juntos. Ello supondrá además un aumento del número de plazas, desde las 316 actuales hasta 343, en función de la distribución que se adopte finalmente.El ministro atribuyó la decisión de fijar El Prat de LLobregat como base del nuevo servicio dada su cercanía al Aeropuerto y su interconexión con otros modos de transporte (Rodalies, Metro, autobuses y taxis). Además, asegura que el 25% de la población residente en el área metropolitana de Barcelona tarda menos en llegar a la estación de El Prat que a la de Barcelona-Sants.Para que lase acometerá una reforma de sus instalaciones que conllevará una inversión de dos millones de euros, y también incluirá la articulación de un aparcamiento para vehículos eléctricos.